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На пожаришту у Црној Гори пронађено тијело

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27.08.2026 16:50

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Ватрогасци су пронашли тијело старијег мушкарца након гашења пожара у селу Матаруге у општини Пљевља.

Пожар је на том подручју захватио траву, ниско растиње и младу борову шуму, а због јаког вјетра пријетио је оближњим кућама и помоћним објектима.

Пљеваљским ватрогасцима пожар је пријављен око 13.00 часова.

Дежурни љекар из Хитне медицинске помоћи је на лицу мјеста констатовао смрт старијег мушкарца, јавља РТЦГ.

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Тагови :

Црна Гора

пожар

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