Европска јесен већ стигла у Бањалуку

Аутор:Стеван Лулић
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Европска јесен већ је стигла у Бањалуку. За то се побринуо Великан из Платонове - Фудбалски клуб Борац.
Након побједе у гостима код Викингура од 3:1, Бањалучани су славили са 2:1 на Градском стадиону послије преокрета.
На тај начин су шампион БиХ је изборио групну фазу Лиге Конференција.
Рано су гости дошли до предности. Играо се 16. минут када је Хреља аутоголом шокирао своје навијаче.
Био је то коначан резултат првог полувремена.
Међутим, у другом дијелу Бањалучани су показали да нису случајно славили са 3:1 у првој утакмици. Нападали су, а онда након 10 минута првог полувремена анулирали предност у овом реваншу.
Ерера на генијалан начин тресе мрежу противника из слободног ударца.
Нису ту Бањалучани стали. Тринаест минута касније потпуни преокрет на Градском стадиону у највећем граду Српске. Мајерс је упослио на десној страни Јакшића који је проиграо Јуричића, а овај постиже пети гол за црвено-плаве на ино-сцени у својој каријери.
Већ тада је било јасно да ће гости тешко нешто направити у овом двомечу, али тачка на И стигла је у судијској надокнади.
Павле Ђајић је у 94. минуту побјегао свом чувару и запечатио судбину Викингура те одвео Борац у групну фазу Лиге Конференција.
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