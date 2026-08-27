Ђајић ставио тачку на И: Европска јесен је већ у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца пласирали су се у групну фазу Лиге Конференција након двомеча против Викингура у којем су славили са укупних 6:2
УЖИВО:
90 + 4' - То је то. Ђајић је ставио тачку на И и донио европску јесен у Бањалуку
67' - ГООООООЛ - Борац меље. Ношен на крилима навијача бањалучки клуб преокреће резултат. Европска јесен је на видику. Радост навијачима Великана из Платонове сада је донио Јуричић
55' - ГООООООЛ - Борац изједначава. Ерера на сјајан начин тресе мрежу из слободњака
47' - Невјероватно шта је сада промашио Борчев нападач...
Текао је напад по десној страни, на крају је Савић проиграо Хироша чији је ударац одбранио Фридриксон, да би из непосредне близине Јуричић послао лопту преко пречке...
46' - Почело је друго полувријеме
45' Полувријеме у Бањалуци. Након првих 45 минута Борац губи резултатом 1:0
30' Тражили су играчи Борца пенал, али судија није ништа свирао.
Фудбал
Додик са трибина бодри Борац у одлучујућој утакмици
22' Имали су гости још двије шансе, али остаје 1:0.
17' Викингур води са 1:0. Хрељу је лопта погодила и преварила Јуркаса.
10' Мреже мирују на Градском стадиону.
1' Почео је меч у Бањалуци
Тренери одредили почетне поставе:
БОРАЦ: Јуркас, Јакшић, Мајерс, Каролина, Ерера, Есити, Хирош, Јојић, Хреља, Савић, Јуричић. Тренер: Винко Мариновић.
Викингур: Фридриксон, Гунарсон, Екрот, Ватнхамар, Гудјонсон, Андрасон, Сигурдсон, Трандарсон, Магнусон, Ингимундарсон, Тордарсон. Тренер: Селви Отесен.
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