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Ђајић ставио тачку на И: Европска јесен је већ у Бањалуци

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026
19:49=>22:42

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Ђајић ставио тачку на И: Европска јесен је већ у Бањалуци
Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Борца пласирали су се у групну фазу Лиге Конференција након двомеча против Викингура у којем су славили са укупних 6:2

УЖИВО:

Друго полувријеме

90 + 4' - То је то. Ђајић је ставио тачку на И и донио европску јесен у Бањалуку

67' - ГООООООЛ - Борац меље. Ношен на крилима навијача бањалучки клуб преокреће резултат. Европска јесен је на видику. Радост навијачима Великана из Платонове сада је донио Јуричић

55' - ГООООООЛ - Борац изједначава. Ерера на сјајан начин тресе мрежу из слободњака

47' - Невјероватно шта је сада промашио Борчев нападач...

Текао је напад по десној страни, на крају је Савић проиграо Хироша чији је ударац одбранио Фридриксон, да би из непосредне близине Јуричић послао лопту преко пречке...

46' - Почело је друго полувријеме

Прво полувријеме

45' Полувријеме у Бањалуци. Након првих 45 минута Борац губи резултатом 1:0

30' Тражили су играчи Борца пенал, али судија није ништа свирао.

Милорад Додик на мечу Борца

Фудбал

Додик са трибина бодри Борац у одлучујућој утакмици

22' Имали су гости још двије шансе, али остаје 1:0.

17' Викингур води са 1:0. Хрељу је лопта погодила и преварила Јуркаса.

10' Мреже мирују на Градском стадиону.

1' Почео је меч у Бањалуци

Лешинари
Лешинари
ATV

Тренери одредили почетне поставе:

БОРАЦ: Јуркас, Јакшић, Мајерс, Каролина, Ерера, Есити, Хирош, Јојић, Хреља, Савић, Јуричић. Тренер: Винко Мариновић.

Викингур: Фридриксон, Гунарсон, Екрот, Ватнхамар, Гудјонсон, Андрасон, Сигурдсон, Трандарсон, Магнусон, Ингимундарсон, Тордарсон. Тренер: Селви Отесен.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

Борац Викингур

Викинг

Фудбал

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