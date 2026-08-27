ФК Партизан упутио апел навијачима

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Партизан поново се огласио и упутио нови апел навијачима пред меч са Хетафеом.
Партизан од 21 час у Хумској дочекује шпански тим у реванш утакмици плеј-офа Лиге конференције.
"Због великог интересовања, распродатог стадиона и појачане контроле на улазима, апелујемо на све навијаче Партизана да уђу на стадион и буду на својим мјестима најмање 40 минута прије почетка утакмице.
Сви улази на стадион биће отворени, али се у периоду непосредно пред почетак меча очекује највећи прилив гледалаца и могућа задржавања. Зато је важно да улазак на стадион не остављате за посљедњи тренутак.
Уђите раније, заузмите своје мјесто и дочекајмо играче снажном подршком већ од тренутка када изађу на терен на загријавање.
Молимо све посјетиоце да користе улазе предвиђене за трибину и сектор за који имају улазницу, да поштују ред и инструкције редарске службе и да након уласка заузму мјесто наведено на улазници, како би пролази, степеништа и комуникације остали слободни.
С обзиром на то да је највећи број улазница за утакмицу купљен електронским путем, посебно апелујемо на навијаче да своју дигиталну улазницу унапријед додају у дигитални новчаник (Wallet) на телефону, уколико та опција постоји.
Очитавање улазнице из апликације дигиталног новчаника једноставније је и брже и може значајно допринијети смањењу задржавања на контролним капијама.
Уколико нисте у могућности да улазницу додате у дигитални новчаник, отворите је на телефону прије него што дођете до капије и повећајте освјетљење екрана на максимум приликом очитавања QR или бар-кода.
Немојте улазницу тражити у мејлу или телефону тек када стигнете до читача. Свако додатно задржавање појединца, када на стадион улази више десетина хиљада људи, доприноси стварању гужве.
Припремите карту унапријед. Отворите QR или бар-код. Повећајте освјетљење екрана.
Посебно апелујемо на родитеље који на утакмицу долазе са малом дјецом да уђу на стадион раније и не чекају посљедње минуте пред почетак меча.
Навијаче који имају улазнице за Источну трибину посебно молимо да равномјерно користе оба расположива улаза:
Према досадашњем искуству, приближно двије трећине гледалаца за Источну трибину покушава да уђе преко платоа Сјеверне трибине, што у периоду највећег прилива ствара веома велике гужве и продужава вријеме чекања.
Зато апелујемо на навијаче са улазницама за Исток да, када год је могуће, користе и улаз са платоа испред Јужне трибине, како би се прилив гледалаца равномјерније распоредио и улазак био бржи за све.
На улазу са платоа Сјеверне трибине очекује се знатно већа гужва.
Будите стрпљиви, поштујте ред и пратите упутства редарске службе.
Појачана контрола на улазима спроводи се ради безбједности свих присутних и може продужити вријеме потребно за улазак на стадион", саопштили су из Партизана.
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