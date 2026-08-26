УЕФА опет жестоко казнила Црвену звезду

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Европска фудбалска унија казнила је Црвену звезду укупно са 99.500 евра због лоше организације утакмице плеј-офа Лиге Европе против Викторије из Плзења, као и условно дјелимичним затварањем сјеверне трибине стадиона "Рајко Митић".
Како је саопштено, Звезда је са 20 хиљада евра кажњена јер су њени навијачи стајали на пролазима и степеницама.
Српски шампион је кажњен са 50 хиљада евра због слања поруке која не приличи спортским догађајима.
Звезда је кажњена са 9.500 евра због коришћења пиротехнике.
Звезда је кажњена са 20 хиљада евра због расистичких и дискриминаторних порука које су узвикивали њени навијачи.
Уз то, условно је кажњена дјелимичним затварањем сјеверне трибине уколико навијачи у наредне двије године понове прекршај.
Звезда је у наведеном мечу побиједила 3:0, а реванш у Плзењу се игра у четвртак од 19 часова.
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