Logo

УЕФА опет жестоко казнила Црвену звезду

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
26.08.2026 07:22

Коментари:

0
УЕФА опет жестоко казнила Црвену звезду
Фото: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Европска фудбалска унија казнила је Црвену звезду укупно са 99.500 евра због лоше организације утакмице плеј-офа Лиге Европе против Викторије из Плзења, као и условно дјелимичним затварањем сјеверне трибине стадиона "Рајко Митић".

Како је саопштено, Звезда је са 20 хиљада евра кажњена јер су њени навијачи стајали на пролазима и степеницама.

Српски шампион је кажњен са 50 хиљада евра због слања поруке која не приличи спортским догађајима.

Звезда је кажњена са 9.500 евра због коришћења пиротехнике.

Звезда је кажњена са 20 хиљада евра због расистичких и дискриминаторних порука које су узвикивали њени навијачи.

Уз то, условно је кажњена дјелимичним затварањем сјеверне трибине уколико навијачи у наредне двије године понове прекршај.

Звезда је у наведеном мечу побиједила 3:0, а реванш у Плзењу се игра у четвртак од 19 часова.

Подијели:

Тагови :

ФК Црвена звезда

УЕФА

Казна

Фудбал

Коментари (0)

Више из рубрике

Главни тренер Реал Мадрида Жозе Мурињо реагује пред пријатељску фудбалску утакмицу између Ференцвароша и Реал Мадрида у Групама арени у Будимпешти, Мађарска, у суботу, 8. августа 2026. године.

Фудбал

Мурињо отписао једног од највећих талената

4 ч

0
Тотенхем купио Савиња за 100 милиона евра

Фудбал

Тотенхем купио Савиња за 100 милиона евра

22 ч

0
Фудбалери Борца на стадиону.

Фудбал

Фудбалери Борца побједом против Челика најавили реванш са Викингуром

1 д

0
Потрес у Партизану: Управа и Илић подносе оставке послије Хетафеа

Фудбал

Потрес у Партизану: Управа и Илић подносе оставке послије Хетафеа

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

39

Возио се скутером и нестао: Пронађен неколико сати касније хипотермичан

11

33

Њемачка банка финансирала један од највећих бордела у Европи: Сада је под истрагом

11

13

Упозорење за грађане: Настављају се врућине, температурни пик у петак

11

12

Пријети ли човјечанству колапс: Свијет се суочава са историјским падом броја становника

11

10

Ко је дјевојка која је залудјела интернет: Сви су заљубљени у њу!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима