Брука Црвене звезде каква дуго није виђена у Европи

Аутор:Стеван Лулић
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Фудбалери Црвене звезде приредили су српском фудбалу бруку каква дуго није виђена у Европи.
У реваншу плеј-офа за Лигу Европе против Викторије из Плзења њихова мрежа је напуњена до врха.
Чеси су славили са и тако отишли у Лигу Европе, иако су Београђани имали све у својим ногама након прве утакмице у којој су славили са 3:0.
Свега осам минута требало је домаћину да дође до предности. Суаре је пробио по десној страни, оно што је радио током читавог меча. Центрирао је, а тамо је Аду успио да постигне гол.
Ипак, дјеловало је да Звезда није дошла у Чешку са бијелом заставом свега три минута касније. Након 11 минута игре било је 1:1, а Мирко Иванић је био стријелац!
То је уједно био и коначан резултат првог полувремена.
А, онда потпуни суноврат шампиона Србије.
Већ у 51. минуту пенал за домаћина, али Београђане спасава Матеус који је сјајно прочитао Адуа.
Два минута касније нови шок. Букари добија црвени и оставља Звезду на цједилу.
Није дуго требало да Чеси то искористе, па у 57. минуту добијају нови пенал из којег долазе до 2:1. Стријелац је био Вишински.
Само пет минута касније већ је Викторија дошла на гол до продужетака. Овај пут у невоље српског шампиона гура Хрошовски.
У четвртом минуту судијске надокнаде за продужетке погађа Кабонго, да би тамо за коначних 5:1 мрежу затресао Крчик и тако довео Звезду до великог понижења.
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