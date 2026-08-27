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Брука Црвене звезде каква дуго није виђена у Европи

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Аутор:

Стеван Лулић
27.08.2026 21:42

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Звезда - Викторија
Фото: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Фудбалери Црвене звезде приредили су српском фудбалу бруку каква дуго није виђена у Европи.

У реваншу плеј-офа за Лигу Европе против Викторије из Плзења њихова мрежа је напуњена до врха.

Чеси су славили са и тако отишли у Лигу Европе, иако су Београђани имали све у својим ногама након прве утакмице у којој су славили са 3:0.

Свега осам минута требало је домаћину да дође до предности. Суаре је пробио по десној страни, оно што је радио током читавог меча. Центрирао је, а тамо је Аду успио да постигне гол.

Ипак, дјеловало је да Звезда није дошла у Чешку са бијелом заставом свега три минута касније. Након 11 минута игре било је 1:1, а Мирко Иванић је био стријелац!

То је уједно био и коначан резултат првог полувремена.

А, онда потпуни суноврат шампиона Србије.

Већ у 51. минуту пенал за домаћина, али Београђане спасава Матеус који је сјајно прочитао Адуа.

Два минута касније нови шок. Букари добија црвени и оставља Звезду на цједилу.

Није дуго требало да Чеси то искористе, па у 57. минуту добијају нови пенал из којег долазе до 2:1. Стријелац је био Вишински.

Само пет минута касније већ је Викторија дошла на гол до продужетака. Овај пут у невоље српског шампиона гура Хрошовски.

У четвртом минуту судијске надокнаде за продужетке погађа Кабонго, да би тамо за коначних 5:1 мрежу затресао Крчик и тако довео Звезду до великог понижења.

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Тагови :

ФК Црвена звезда

Лига Европе

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