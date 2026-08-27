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Дијете остављено у ужареном аутомобилу: Пролазници чули плач, хитно реаговали

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 21:31

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

На паркингу у Улици Мехмеда Алибашића у Новом Пазару одвијала се права драма након што је пролазник чуо плач дјетета из паркираног аутомобила и позвао у помоћ остале грађане.

До доласка полиције, грађани су цријевом за воду хладили аутомобил како би помогли дјетету које се налазило унутра. Како се сазнаје, према налогу Тужилаштва, полиција је разбила аутомобил и извукла дијете.

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У акцији су учествовали и ватрогасци.

Драма је трајала више од пола сата, а дијете је на крају извучено из возила.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Нови Пазар

Србија

Аутомобил

спасавање

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