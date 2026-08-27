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Термине за замјену личне карте и пасоша заказиваће вјештачка интелигенција

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 21:10

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Вјештачка интелигенција АИ
Фото: АТВ

Директор Канцеларије за ИТ и еУправу Михаило Јовановић најавио је данас да ће грађани већ до краја септембра уз помоћ вјештачке интелигенције моћи да заказују термине за замјену личне карте и пасоша.

Како је објаснио, умјесто да сами претражују полицијске станице и слободне термине, грађани ће моћи да се улогују на портал еУправе и у разговору затраже од АИ асистента да им пронађе одговарајући термин.

"Грађани ће се улоговати на портал електронске управе и рећи ће: 'Молим те, дај ми у најближој полицијској станици, да ли могу да одем, да ми закажеш термин, да одем да замијеним личну карту и пасош.' И добиће тај термин", рекао је Јовановић за РТС.

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Према његовим ријечима, план је да се временом на овај начин прилагоде и друге услуге, међу којима су упис дјеце у вртић или средњу школу.

"Сада ћете у том разговору са вјештачком интелигенцијом све завршавати", рекао је Јовановић и истакао да је "дигитализација та која уводи у ред јавну управу".

(Танјуг)

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Тагови :

Вјештачка интелигенција

пасош

Србија

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