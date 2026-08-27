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Дио ауто-пута затворен због тешке несреће: Погинуле три особе

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 19:55

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Приморски ауто-пут између Унца и Равбаркоманде у смјеру ка Копру у Словенији је затворен због тешке саобраћајне несреће у којој су страдале три особе.

Искључење возила организовано је на излазу Унец. Полиција тренутно збрињава возила која су остала заробљена у колони, док се теретна возила искључују код Логатца, пише портал 24ур.цом.

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Како је саопштила представница Полицијске управе Копер, полиција је у 16.28 часова обавијештена о тешкој саобраћајној несрећи на ауто-путу између Унца и радне зоне испред Равбаркоманде. У несрећи су учествовали теретно и путничко возило.

На мјесто несреће одмах је упућено више полицијских патрола, као и ватрогасци. Према првим информацијама, теретно возило се због квара зауставило у траци за заустављање. Возач путничког аутомобила потом је ударио у задњи лијеви дио прикључног возила.

У аутомобилу се налазило пет особа, сви држављани Сјеверне Македоније. Љекар је на мјесту несреће потврдио смрт три особе. Једна повријеђена особа хеликоптером је превезена у болницу, док је друга, међу којима је и возач аутомобила, превезена колима Хитне помоћи.

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Увиђај је у току, а на мјесто несреће упутиле су се и државна тужитељка и истражна судија. Ауто-пут у смјеру ка Копру је затворен, а искључење возила организовано је на излазу Унец. Полиција тренутно помаже возилима која су остала заробљена у колони, док се теретна возила искључују код Логатца.

Више информација о околностима и току несреће биће саопштено након завршетка првих истражних радњи.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Словенија

Ауто-пут

Саобраћајна несрећа

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