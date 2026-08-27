Коме остаје 450 милиона долара Доли Партон? Није имала дјецу, о тестаменту је говорила годинама прије смрти

Аутор:АТВ редакција
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Смрт Доли Партон отворила је питање шта ће се догодити са огромним пословним и музичким царством које је градила дуже од пола вијека. Легендарна кантри пјевачица преминула је 25. августа 2026. године у 80. години, а њено богатство процјењено је на око 450 милиона долара.
Партонова и њен супруг Карл Дин, који је преминуо у марту 2025. године, нису имали дјецу. Управо због тога, али и чињенице да детаљи њеног тестамента још нису јавно објављени, једно од главних питања након њене смрти јесте ко ће наслиједити новац, права на пјесме, удјеле у компанијама и другу имовину коју је поседовала.
За сада нема званичних информација о томе како је Доли Партон одлучила да расподели своје богатство. Познато је, међутим, да је о томе размишљала много прије смрти и да није жељела да породици остави компликовану борбу око насљедства.
Још 2020. године говорила је за Билборд о важности правовременог сређивања тестамента и финансијских питања.
– Не бих жељела да оставим тај неред неком другом. Ријеч свим осталим уметницима: Ако нисте сами направили те одредбе, урадите то. Не желите да оставите тај неред својој породици да се људи око тога свађају. Морате сами да се побринете за то, чак и ако је то мука, а јесте – рекла је тада.
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Њен дугогодишњи менаџер Дени Нозел тада је такође говорио да су одлуке доносили водећи рачуна о томе како ће њено насљеђе изгледати једног дана, што указује да је Партонова годинама унапред уређивала своја финансијска и пословна питања.
Доли Партон није се обогатила само захваљујући продаји албума и концертима. Била је изузетно успешна пословна жена која је рано схватила колико је важно задржати права на сопствене пјесме.
Форбс је њено богатство 2025. године процјенио на приближно 450 милиона долара. Велики дио вриједности потицао је од њеног удјела од 50 одсто у компанији која стоји иза Доливуда, чувеног тематског парка у Пиџон Форџу у Тенесију.
Посебну вриједност има њен музички каталог. Доли је током каријере написала око 3.000 песама, а права на каталог процјењена су на приближно 120 милиона долара. Међу њима су неки од највећих хитова у историји кантри и поп музике – „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“.
Задржавање ауторских права показало се као један од најважнијих пословних потеза у њеној каријери. Само јој је верзија пјесме „I Will Always Love You“ коју је снимила Витни Хјустон, према ранијим процјенама Форбса, током деведесетих донијела око десет милиона долара.
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Осим музике и Доливуда, годинама је ширила пословање на козметику, производе за кућну употребу, храну, производе за кућне љубимце и бројне друге пројекте.
Иако је створила богатство вредно стотине милиона долара, Доли Партон била је подједнако позната по хуманитарном раду.
Кроз своју фондацију покренула је програм Имагинатион Либрари, захваљујући којем је од 1995. године дјеци широм свијета подјељено више од 300 милиона бесплатних књига. Програм је у тренутку њене смрти слао књиге за више од три милиона дјеце мјесечно.
Помагала је и жртвама природних катастрофа, финансирала стипендије, подржавала дјечје болнице и истраживања болести. Током пандемије коронавируса донирала је милион долара Вандербилт универзитетском медицинском центру за истраживање које је помогло развоју Модернине вакцине. Милионске донације давала је и за педијатријска истраживања, помоћ послије урагана и друге хуманитарне пројекте.
Реутерс наводи да је током живота у добротворне сврхе усмјерила десетине милиона долара, док је њен хуманитарни утицај био знатно шири захваљујући раду фондације и програмима које је покренула.
Одређени траг могло би да пружи наследство њеног супруга Карла Дина. Након његове смрти, његова имовина прешла је у фонд повезан са Доли, док је оставио и упутства о појединим личним предметима које је желио да добију чланови његове шире породице.
Доли је била веома блиска са својом великом породицом, посебно са сестрама, браћом, нећацима и нећакама, али за сада нема потврде ко је од њих наведен у њеном тестаменту нити колики дио имовине би могао да им припадне.
(курир)
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