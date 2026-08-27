Logo

Коме остаје 450 милиона долара Доли Партон? Није имала дјецу, о тестаменту је говорила годинама прије смрти

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 11:30

Коментари:

0
Доли Партон наступа током своје турнеје „Pure & Simple“ 15. јуна 2016. у Филаделфији
Фото: Таnjug/Photo by Owen Sweeney/Invision/AP, File

Смрт Доли Партон отворила је питање шта ће се догодити са огромним пословним и музичким царством које је градила дуже од пола вијека. Легендарна кантри пјевачица преминула је 25. августа 2026. године у 80. години, а њено богатство процјењено је на око 450 милиона долара.

Партонова и њен супруг Карл Дин, који је преминуо у марту 2025. године, нису имали дјецу. Управо због тога, али и чињенице да детаљи њеног тестамента још нису јавно објављени, једно од главних питања након њене смрти јесте ко ће наслиједити новац, права на пјесме, удјеле у компанијама и другу имовину коју је поседовала.

Тестамент Доли Партон још није објављен

За сада нема званичних информација о томе како је Доли Партон одлучила да расподели своје богатство. Познато је, међутим, да је о томе размишљала много прије смрти и да није жељела да породици остави компликовану борбу око насљедства.

Још 2020. године говорила је за Билборд о важности правовременог сређивања тестамента и финансијских питања.

– Не бих жељела да оставим тај неред неком другом. Ријеч свим осталим уметницима: Ако нисте сами направили те одредбе, урадите то. Не желите да оставите тај неред својој породици да се људи око тога свађају. Морате сами да се побринете за то, чак и ако је то мука, а јесте – рекла је тада.

Доли Партон

Сцена

Откривен узрок смрти Доли Партон

Њен дугогодишњи менаџер Дени Нозел тада је такође говорио да су одлуке доносили водећи рачуна о томе како ће њено насљеђе изгледати једног дана, што указује да је Партонова годинама унапред уређивала своја финансијска и пословна питања.

Иза ње остало богатство од 450 милиона долара

Доли Партон није се обогатила само захваљујући продаји албума и концертима. Била је изузетно успешна пословна жена која је рано схватила колико је важно задржати права на сопствене пјесме.

Форбс је њено богатство 2025. године процјенио на приближно 450 милиона долара. Велики дио вриједности потицао је од њеног удјела од 50 одсто у компанији која стоји иза Доливуда, чувеног тематског парка у Пиџон Форџу у Тенесију.

Посебну вриједност има њен музички каталог. Доли је током каријере написала око 3.000 песама, а права на каталог процјењена су на приближно 120 милиона долара. Међу њима су неки од највећих хитова у историји кантри и поп музике – „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“.

Задржавање ауторских права показало се као један од најважнијих пословних потеза у њеној каријери. Само јој је верзија пјесме „I Will Always Love You“ коју је снимила Витни Хјустон, према ранијим процјенама Форбса, током деведесетих донијела око десет милиона долара.

Доли Партон

Сцена

Доли Партон у биографији открила да јој је било понижавајуће снимати рекламе

Осим музике и Доливуда, годинама је ширила пословање на козметику, производе за кућну употребу, храну, производе за кућне љубимце и бројне друге пројекте.

Милионе је током живота давала другима

Иако је створила богатство вредно стотине милиона долара, Доли Партон била је подједнако позната по хуманитарном раду.

Кроз своју фондацију покренула је програм Имагинатион Либрари, захваљујући којем је од 1995. године дјеци широм свијета подјељено више од 300 милиона бесплатних књига. Програм је у тренутку њене смрти слао књиге за више од три милиона дјеце мјесечно.

Помагала је и жртвама природних катастрофа, финансирала стипендије, подржавала дјечје болнице и истраживања болести. Током пандемије коронавируса донирала је милион долара Вандербилт универзитетском медицинском центру за истраживање које је помогло развоју Модернине вакцине. Милионске донације давала је и за педијатријска истраживања, помоћ послије урагана и друге хуманитарне пројекте.

Реутерс наводи да је током живота у добротворне сврхе усмјерила десетине милиона долара, док је њен хуманитарни утицај био знатно шири захваљујући раду фондације и програмима које је покренула.

Ко ће на крају добити њено богатство?

Одређени траг могло би да пружи наследство њеног супруга Карла Дина. Након његове смрти, његова имовина прешла је у фонд повезан са Доли, док је оставио и упутства о појединим личним предметима које је желио да добију чланови његове шире породице.

Доли је била веома блиска са својом великом породицом, посебно са сестрама, браћом, нећацима и нећакама, али за сада нема потврде ко је од њих наведен у њеном тестаменту нити колики дио имовине би могао да им припадне.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доли Партон

преминула Доли Партон

Пјевачица

насљедство

Коментари (0)

Прочитајте више

Доли Партон наступа на концерту у Токију, 30. јула 1979. године.

Култура

Преминула Доли Партон

1 д

0
Преминуо Карл Дин, муж Доли Партон

Сцена

Преминуо Карл Дин, муж Доли Партон

1 год

0
Најновија, ударна вијест

Србија

Ухапшен возач који је ударио породицу на тротоару: Дјевојчица (5) преминула од повреда

2 д

0
Преминула дјевојчица (5) повријеђена у саобраћајној несрећи: Аутомобил је покосио на тротоару са мајком и братом

Србија

Преминула дјевојчица (5) повријеђена у саобраћајној несрећи: Аутомобил је покосио на тротоару са мајком и братом

2 д

0

Више из рубрике

Плажа је дио морске, језерске или речне обале који је уређен или природан и погодан за купање и одмор људи. Састоји се од материјала попут песка, ситног камења или шљунка.

Сцена

Познатом глумцу мајка умрла током љетовања у Црној Гори

4 ч

0
Мелина Галић Мелина Џиновић, позната и као Мелина Џиновић, рођена 1979 је босанска модна дизајнерка са седиштем у Србији, позната по својој женској одjећи „Хамел“. Њени дизајни често укључују уске хаљине које су постале популарне међу холивудским звијездама.

Сцена

Бијесна Мелина направила скандал у Монте Карлу због торбе: Преврћу очима кад јој чују име

4 ч

0
Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша отворила душу о сусрету са епископом СПЦ

5 ч

0
Наша пјевачица постала декан на факултету: Нико не зна да обавља ову функцију

Сцена

Наша пјевачица постала декан на факултету: Нико не зна да обавља ову функцију

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

14

Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену

13

14

Објављен списак земаља из којих су туристи нестали у поплавама у Непалу

13

12

Гужве испред новоотвореног тржног центра у Источном Сарајеву – East Sarajevo City Park

13

03

БОРС: Нећемо учествовати на Сабору демобилисаних бораца

12

58

Мозак има свој идеалан термин за спавање: Ако заспите тада, довољно је само 20 минута

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима