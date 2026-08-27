Бијесна Мелина направила скандал у Монте Карлу због торбе: Преврћу очима кад јој чују име

Аутор:АТВ редакција
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Мелина Арнолд, раније Галић, јавности позната као Мелина Џиновић, недјељама је била у центру скандала у елитним круговима Кнежевине Монака, због хаоса који је изазвала у луксузном бутику "Ермес" кад продавачице нису хтјеле да јој продају ташну коју је дуже вријеме жељела.
О овом скандалу и даље се прича по кулоарима у Монте Карлу, а наша екипа посетила је поменути бутик. Тамо смо успјели да пронађемо једну од продавачица, која је на помен Мелининог имена само преврнула очима.
- Врло добро познајем дотичну госпођу, скоро се и удала за једног старијег човјека. У посљедње вријеме је нема, ваљда јој је и непријатно послије сцене коју је направила. Ћерка је такође наш редован клијент, али она је стварно пристојна и фина. Знате, код нас у бутик долазе чланови краљевских породица, нафтни магнати и милијардери и свјетски џет-сет, али онакве сцене које нам је она овдје приредила јер није испуњавала услов за модел "биркин" у том тренутку су стварно биле ужасне. Та жена је тад била толико бахата и безобразна да немам ријечи - прича продавачица, па наставља:
- Колегиница јој је љубазно објаснила да не може да јој изађе у сусрет јер нам правила компаније то не дозвољавају. Премашила је квоту за тај период и то је било то. Њу је то толико разбјеснело да је почела да виче, па је узнемирила остале клијенте који су били у шопингу. Због претрпљеног шока, колегиница је послије тога била неколико дана и на боловању. Доживјела је велики стрес од те жене. Послије је била непријатна и према менаџеру, који се такође био потрудио око ње. Од тада, иако смо јој послије више пута излазили у сусрет, она није радо виђена у нашем бутику. Новац можете имати, али културу и стил не можете купити дефинитивно. То се носи из породице, ту не помаже ни "биркинка" - закључила је продавачица.
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Мелина нам до закључења броја није одговорила на поруку у којој смо је замолили за коментар на наше сазнање.
Иначе, Мелина је и на самом вјенчању с британским милионером Џефријем Полом Арнолдом, али и касније на слављу у Портофину, носила ташницу "ермес кели", коју је купила само девет дана прије церемоније, и то у истом бутику у Монаку. Њена цијена је била 6.400 евра.
Подсјетимо, до скандала у бутику је дошло јер су Мелини продавачице у радњи објасниле да јој у том тренутку није дозвољена куповина нове "биркинке".
- Мелина је опсједнута ташнама "ермес", посебно моделима "биркин" и "кели", које су најскупље и најтраженије. Има их неколико, а посљедња у низу била је "кели" од коже алигатора, коју је добила као поклон за вјеридбу од свог партнера. Међутим, у "Ермесу" важе посебна правила када је ријеч о куповини ових модела, постоје тзв. квоте, које је она прошле године премашила и немају модел који она тражи. Тада се изнервирала и почела да галами - испричао нам је наш извор с лица мјеста, па наставио:
- Говорила је како није у реду да је одбију за ташну коју толико жели. Помињала је неке своје пријатељице, како су и оне премашиле квоту, па су добиле ташнице. Више пута је рекла да провере у систему њену историју куповина, да је она вјерни клијент годинама и да нису коректни. Продавачица јој је објаснила да све она то зна, али да су правила ригорозна. Понудила јој је неке друге моделе, али она је жељела само "биркин". Кад је видјела да јој то не пролази, захтјевала је да хитно види менаџера. Чим се он појавио, почела је да виче и на њега да не жели никаква објашњења. Питала га је да ли зна ко је она и колико је новца оставила код њих у бутицима и да само жели да купи нову ташну као поклон себи за Нову годину. Та агонија је трајала добрих 15 минута. На крају, кад је схватила да ништа не помаже, бијесно је напустила приватну собу за састанке и отишла из бутика - закључио је извор.
(курир)
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