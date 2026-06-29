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Мелина открила зашто више не долази у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 20:21

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Melina Džinović bivša žena Harisa Džinovića
Фото: YouTube/printscreen

Модна креаторка Мелина Галић и њен бивши супруг Харис Џиновић развели су се након 30 година брака, а та вијест је дуго била главна у медијима. Креаторка је једном приликом открила зашто више не долази у БиХ, иако је ту рођена.

Овај познати естрадни пар је одлучио да стави тачку на свој однос и да послије 22 године љубави свако крене својим путем, а Мелина је након развода одлучила да промијени живот из коријена и преселила се на луксузну Азурну обалу, тачније у Монако, гдје ужива са новим мужем, богатим Џефријем Арнолдом.

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Креаторка је једном приликом пред камерама Блица оголила душу, проговорила о својим раним двадесетим годинама и највећој промјени у животу. Видно сјетна, открила је шта је то враћа у дане одрастања.

– Шта мене враћа у младост… То је, некако, зимски период, долазак мојих родитеља… – присјетила се Мелина, а онда открила и један тужан детаљ о свом родном граду.

– Нажалост, ја више не идем у Босну, у Бихаћ, гдје сам рођена. У Загреб одем јако ријетко. Моје двије пријатељице, које су са мном још из средње школе, увијек ме врате у тај период, у младост – испричала је Мелина.

“Са 22 године сам постала породична жена”

Љубавна прича Мелине и Хариса почела је још давне 2002. године, а из њихове везе, која је тек 12 година касније крунисана браком, родили су се син Кан и кћерка Ђина. Мелина признаје да је рано формирање породице утицало на њено одрастање.

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– Тај период ми је био јако сладак и, да кажем, симпатичан. Та врста младости ми се рано завршила. Ја сам са 22 године родила дијете, постала породична жена – признала је искрено креаторка.

Познато је да почетак Мелинине и Харисове везе није био лак, с обзиром на то да су се њени родитељи противили овом односу, а пјевач је једном приликом признао да је главни разлог за то била велика разлика у годинама.

– У почетку, њени родитељи су имали страшан отпор. Посебно због велике разлике у годинама – испричао је Харис својевремено за медије, нагласивши да је Мелина све то јако тешко поднијела.

Ипак, фолкер ју је тада тјешио да ће се ствари промијенити оног тренутка када сазнају за принову.

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– Сјећам се да сам јој говорио: “Проћи ће то брзо! Видјећеш, кад сазнају да си трудна, све ће бити другачије!” Управо је било тако – испричао је Харис и додао да је након неког времена све дошло на своје мјесто.

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Тагови :

Мелина Галић

модна креаторка

Харис Џиновић

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