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Убијен је на наступу: Српска пјевачица свједочила хорору

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 18:29

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Марина Живковић
Фото: Screenshot / YouTube

Српска пјевачица Марина Живковић давно се повукла са естраде и посветила другим стварима када је каријера у питању, а мало ко зна да је на једном наступу свједочила правом хорору.

На наступу пјевачице је дошло до пуцњаве, те је ситуација брзо ескалирала, а њој су остале посљедице и трауме.

"Оставила сам микрофон око четири ујутру. Више нисам имала снаге, ред је био да се разилазимо на том весељу и... Таман да сједнем, чуо се пуцањ! Нисам много узбудила због тога. Мислила сам, поново је сјевнула петарда", испричала је она једном приликом и додала:

"Онако уморна, уопште нисам укапирала шта се дешава... Жене поскакаше, почеше да вриште. На метар од мене, један од највеселијих момака - паде! Као да сам се тек тада освијестила".

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Додала је младић преминуо.

"Притрча мој друг одмах, дограби ме и одвуче у један ћошак. Дечко који је пао бјеше мртав! Убијен! У ствари, шта је било? Момак је хтио да изађе из кафића", рекла је и наставила:

"Други, мртав пијан, хтио је да уђе. што је улазио је имао револвер. Срели су се на вратима, онај што је улазио је имао револвер и ко зна зашто је пуцао право у овога".

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Цијела ситуација је на пјевачицу оставила велике посљедице, а о немилом догађају генерално и данас избјегава да прича, преноси "Ало".

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Тагови :

Марина Живковић

Пуцњава

Убиство

наступ

концерт

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