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Овдје је све почело: Сви брује о Јакову и Џејли, о њиховом наступу се још прича

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:25

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Џејла Рамовић и Јаков Јозиновић
Фото: Youtube/ Svetski Radio

Џејла Рамовић и Јаков Јозиновић, наводно су започели емотивну везу, барем ако је судити по нагађањима њихових фанова који су након објављивања снимка певача који ужива на броду са дјевојком провалили неке сличности са пјевачицом.

Ипак, ако се вратимо мало уназад, обостране симпатије су почеле да се рађају пре неколико мјесеци када је пјевачица била гост на његовом великом концерту у Сава Центру.

Њих двоје су одушевили београдску публику пошто су извели пјесму "Годинама", коју у оригиналу пјевају Дино Мерлин и Ивана Банфић. Џејла Рамовић се тада на концерту појавила сва у бијелом.

- Ми смо осјетили ту лијепу енергију док смо били тамо и док смо радили пробу. Јако лијепо смо се осјећали и након концерта, прије него што је то отишло толико вирално", истакла је популарна пјевачица и додала да је управо та лијепа емоција довела до тога да се њихов заједнички снимак толико свиди људима.

Јаков Јозиновић и Џејла Рамовић

Сцена

Јаков Јозиновић и Џејла Рамовић у вези?

Оно што је јавност посебно изненадило јесте Џејлино искрено признање о томе колико ју је овај заједнички тренутак са Јаковом Јозиновићем понио. Иако је позната по томе да избјегава да анализира своја појављивања у медијима, овога пута су емоције пресудиле.

- Ја сам од оних која никад не гледа ништа што се тиче мене, интервјуа и наступа, ништа не прегледавам накнадно. Али, тај видео сам заљубљено гледала 10 пута", признала је искрено млада звијезда.

Оно што је додатно привукло пажњу јавности и изненадило многе јесте разлика у годинама између новопеченог пара. Џејла Рамовић је старија од Јакова Јозиновића четири године – рођена је 2002. године и има 24, док је он рођен 2006. године и има тек 20 година.

(телеграф)

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Џејла Рамовић

Јаков Јозиновић

Џејла Рамовић и Јаков Јозиновић веза

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