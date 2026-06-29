Да ли препознајете домаћег глумца са слике?

Аутор:АТВ редакција
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Иако данас доминира у водећим ролама у театрима и на филмском платну, мало људи памти његове прве кораке из сада већ далеких деведесетих година.
Током недавног поновног емитовања серије “Горе доле”, публика је имала прилику да га угледа у једној мањој, споредној роли, гдје изгледа сасвим другачије, пише Блиц.
Његова визуелна разлика у односу на данас је толиких размјера да су друштвене мреже преплавиле шале како ни сам Љубомир Бандовић не би успио да идентификује сопствени лик из тог периода.
Овај прослављени драмски умјетник је једном приликом подијелио са јавношћу да је још у дјечачким данима спознао свој животни позив и пут:
– Мама и тата су радили у фабрици “Коштана”, правили ципеле, и добијали су карте за позориште. Али нису ишли. Не иду ни данас, не гледају ни мене. Брат и ја смо ишли у позориште. Али када сам са 10 година гледао Краљевачко позориште и представу “Мој тата, социјалистички кулак”, схватио сам да све што хоћу јесте да будем глумац. Увидео сам да, уколико ту постоји начин да правиш своју стварност, онда је то умјетност коју ја хоћу да стварам – истакао је.
Глумац је једном приликом говорио и о својим студијама.
– Кад сам послије прве године факултета добио стипендију Народног позоришта, мој отац ми је дао 100 марака и јасно рекао: “Синко, за не дај боже смо ти ту”. Онда схватиш да мораш тих 100 марака да развучеш, а само собу преко пута факса сам плаћао 75 марака са цимером. Остане ти 25 марака да будеш млад, да једеш, да изађеш. Онда сам засукао рукаве и радио. Истоварао кафиће, радио као обезбјеђење, у шанку, није ме било срамота ничега, осим да просим и крадем. Млади данас не знају оно што смо ми прошли и упознали деведесетих година, хтјели то или не хтјели, а то је императив живљења – рекао је, па наставио:
– Кад те сатјера у ћошак, нема везе колико су ти њежне руке и колико си платио те патике које не би да укаљаш у неком каналу који копаш. Све то постане ирелевантно кад закрче цријева и кад она коју волиш очекује да је изведеш на пиће, а ти немаш новац, немаш ни од кога да позајмиш, и онда мораш да се сналазиш – поручио је глумац у емисији “Балканском улицом”.
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