Пјевач се срушио на бини: Усред концерта почео да се гуши, дуго се борио за дах

Аутор:АТВ редакција
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Британски музичар Хари Стајлс изазвао је забринутост међу фановима након што се током наступа на стадиону Вембли у Лондону загрцнуо водом и накратко срушио на бину, у јеку рекордног топлотног таласа који је захватио Велику Британију.
Инцидент се догодио 26. јуна током једног од концерата у оквиру његове дванаестодневне резиденције "Тогетхер, Тогетхер" на чувеном лондонском стадиону.
Према снимцима које су фанови објавили на друштвеним мрежама, 32-годишњи пјевач је непосредно након сценског потеза познатог међу публиком као "кит", током извођења завршне пјесме "Ас Ит Wас", загрцнуо се остатком воде који је имао у устима и пао на леђа.
На видео-снимцима из више углова види се како Стајлс неколико секунди кашље док лежи на бини. У једном тренутку подигао је руку како би прекрио уста, а затим је држао руке на стомаку покушавајући да дође до даха.
Након око 17 секунди успио је да устане, дјеловао је расположено и поздравио публику прије него што је напустио бину.
Већ наредне вечери, 27. јуна, Стајлс је поново наступио на Вемблију, што је показало да се успјешно опоравио. Ипак, многи фанови су наставили изражавати забринутост на друштвеним мрежама.
- Како то да нико није пришао да провјери како је - написао је један корисник на ТикТоку, док је други коментирао:
- Без обзира колико је ситуација била озбиљна, мора бити опрезнији, нарочито по оваквим врућинама.
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Представници пјевача се засад нису огласили.
Концерт је одржан у вријеме када је Велика Британија трећи дан заредом биљежила рекордне јунске температуре. У Сафоку је измјерено 37,3 степена Целзијуса, док је у Лондону било око 36 степени.
@enricalatorre The man collapsed 😂😂 #harrystyles #harrystylesconcert #toghethertoghetertour ♬ original sound - Enrica Latorre
Метеоролошка служба издала је упозорења због екстремних врућина у дијеловима источне и југоисточне Енглеске, уз упозорење на могуће здравствене тегобе попут исцрпљености, дехидрације и мучнине.
Концерти на Вемблију дио су Стајлсове свјетске турнеје којом промовише трећи албум "Кисс Алл тхе Тиме. Дисцо, Оццасионаллy".
Након Лондона, турнеја се наставља у Сао Паулу, Мексико Ситију, Њујорку и Аустралији, преноси Аваз
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