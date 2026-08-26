Испливао експлицитни снимак ватрене Ање, кћерке познатог политичара

Аутор:АТВ редакција
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Словеначка манекенка, предузетница и некадашња Плејбој зечица Ања Јенко нашла се на списку гостију тајне журке коју је Лука Дончић организовао у Љубљани за своје саиграче из Лос Анђелес Лејкерса.
Њено присуство било је довољно да амерички медији одмах почну да је повезују са словеначком НБА звијездом.
Иако још увијек нема потврде да је Дончић посебно проводио вријеме са провокативном Ањом, прича о њој ту није завршена.
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Напротив - њено појављивање на журки сада је поново отворило врата њеној веома занимљивој прошлости.
А у њој се налазе Плејбој, провокативне фотографије, милионски прегледи и један снимак који је својевремено направио прави хаос у Словенији.
Ања Јенко годинама је позната словеначкој јавности.
Посебну пажњу привукла је 2014. године када се појавила на насловници словеначког издања магазина Плејбој.
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Словеначки медији и данас је управо по том ангажману представљају као једну од познатијих тамошњих манекенки.
Њене фотографије из тог периода поново су актуелне откако је њено име повезано са Дончићевом забавом.
А занимљиво је да је сама Јенко годинама касније говорила да на своје Плејбој искуство не гледа као на нешто због чега би се кајала, иако је признала да би неке друге медијске наступе из тог периода данас другачије урадила.
Међутим, њен најконтроверзнији јавни наступ није имао никакве везе са еротиком.
Имао је везе са – здрављем мушкараца.
Године 2019. Јенко је учествовала у кампањи словеначког удружења "ОнкоМен", чији је циљ био да се мушкарци едукују о значају самопрегледа тестиса и раног откривања рака тестиса.
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Видео је намјерно направљен провокативно.
На почетку Ања изводи еротски плес, због чега су многи гледаоци помислили да ће гледати нешто сасвим друго.
А онда – обрт.
"Сада, када имам вашу пажњу, жељела бих нешто да вас научим", била је порука кампање.
Услиједиле су инструкције о правилном самопрегледу тестиса.
Сама Јенко касније је признала да је знала да ће поједини људи помислити да је снимила интимни видео.
И управо је то био циљ.
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"Нисам снимала интимне тренутке из своје спаваће собе, као што су многи претпоставили", објаснила је тада, уз поруку да је провокативни приступ требало да привуче што више људи и можда некоме чак спасе живот.
Из ОнкоМена су тада објаснили да су је изабрали јер су знали да ће такав видео привући пажњу и допријети до великог броја младих мушкараца.
Кампања је изазвала бројне реакције управо због неуобичајеног начина на који је здравствена порука представљена.
И управо је то један од најзанимљивијих детаља у причи о Ањи Јенко.
Жена коју јавност првенствено памти по моделингу и Плејбоју искористила је своју популарност за потпуно другачију поруку.
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ОнкоМен је кампањом желио да мушкарце подстакне да редовно контролишу тестисе, јер рано откривање промјена може бити пресудно за успјешно лијечење. Словеначки извори наводе да је рак тестиса најчешћи међу млађим мушкарцима и да је изљечивост у раном стадијуму веома висока.
Сам ОнкоМен је касније објавио захвалницу Ањи Јенко за учешће у "мало другачијем видеу" којим су подизали свијест о раку тестиса.
Ања Јенко данас има 34 године и једна је од познатијих словеначких манекенки и инфлуенсерки. Занимљиво је и да је Ања кћерка словеначког политичара Јакуба Јенка.
Каријеру је изградила кроз моделинг, а јавности је посебно позната по насловници Плејбоја из 2014. године. Словеначки медији су је својевремено описивали и као интернет инфлуенсерку, док се данас на њеном Инстаграм профилу може видјети да има око 124.000 пратилаца.
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На друштвеним мрежама представља се кроз садржај везан за љепоту, моду и путовања, а јавно је позната и као мајка сина Лијама.
Поред моделинга, бавила се и пословним пројектима, док јој је друштвена мрежа постала својеврсна платформа за промоцију различитих садржаја.
А сада је њено име поново експлодирало.
Овог пута због једне тајне забаве.
Лука Дончић, Лејкерси, Плејбој насловница, провокативни здравствени снимак и више од 120.000 пратилаца - Ања Јенко је за само неколико дана поново постала једна од најинтригантнијих тема словеначких, америчких и регионалних медија.
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Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
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