Минић и Цвијановићева на Гастро сусретима, учествује око 100 излагача

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић стигли су у Брод, гдје присуствују манифестацији Гастро сусрети која је окупила око 100 излагача и такмичара из земље и иностранства.
Брод је угостио учеснике из Србије, Словачке, Пољске и Хрватске, који представљају гастрономију свог краја, домаћу ракију, рукотворине и друге производе, а такмичиће се и у припреми чобанца.
Вршилац дужности директора Туристичке организације Брод Јелена Петровић рекла је новинарима да је ова манифестација, која се одржава 12. пут, прерасла у својеврсни фестивал хране, пића и народних рукотворина.
"Припремљене су награде за прва три освојена мјеста у припреми котлића, а осим кулинарског умијећа бити награђени и креативност и атмосфера на штандовима", навела је Петровићева.
Организатори ће прогласити најуређенији, најпосјећенији, најразноврснији, најтрадиционалнији, али и највеселији штанд.
Покровитељ Гастро феста је општина Брод.
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