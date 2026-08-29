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Минић и Цвијановићева на Гастро сусретима, учествује око 100 излагача

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 11:43

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Минић и Цвијановић на Гастро сусретима у Броду
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић стигли су у Брод, гдје присуствују манифестацији Гастро сусрети која је окупила око 100 излагача и такмичара из земље и иностранства.

Брод је угостио учеснике из Србије, Словачке, Пољске и Хрватске, који представљају гастрономију свог краја, домаћу ракију, рукотворине и друге производе, а такмичиће се и у припреми чобанца.

Минић и Цвијановић на Гастро сусретима
Минић и Цвијановић на Гастро сусретима
АТВ

Вршилац дужности директора Туристичке организације Брод Јелена Петровић рекла је новинарима да је ова манифестација, која се одржава 12. пут, прерасла у својеврсни фестивал хране, пића и народних рукотворина.

"Припремљене су награде за прва три освојена мјеста у припреми котлића, а осим кулинарског умијећа бити награђени и креативност и атмосфера на штандовима", навела је Петровићева.

Гастро сусрети у Броду
Гастро сусрети у Броду
АТВ

Организатори ће прогласити најуређенији, најпосјећенији, најразноврснији, најтрадиционалнији, али и највеселији штанд.

Покровитељ Гастро феста је општина Брод.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Жељка Цвијановић

брод

Гастро сусрети

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