Холандија неће истраживати смрт генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Холандија неће спроводити кривичну истрагу о смрти бившег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића, саопштено је из Међународног механизма за кривичне трибунале у Хагу.
"Надлежне холандске власти званично су обавијестиле Механизам да не покрећу кривичну истрагу о смрти господина Младића и да неће радити обдукцију", речено је из овог суда за РИА Новости.
Из хашког Механизма су подсјетили да спроводе истрагу о околностима Младићеве смрти.
Предсједник Механизма Грасијела Сантана додијелила је поступак судији Ијану Бономију.
Генерал Младић преминуо је у четвртак, 27. августа, у затворској болници у Хагу.
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