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Холандија неће истраживати смрт генерала Младића

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 17:53

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Холандија неће истраживати смрт генерала Младића
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Холандија неће спроводити кривичну истрагу о смрти бившег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића, саопштено је из Међународног механизма за кривичне трибунале у Хагу.

"Надлежне холандске власти званично су обавијестиле Механизам да не покрећу кривичну истрагу о смрти господина Младића и да неће радити обдукцију", речено је из овог суда за РИА Новости.

Из хашког Механизма су подсјетили да спроводе истрагу о околностима Младићеве смрти.

Предсједник Механизма Грасијела Сантана додијелила је поступак судији Ијану Бономију.

Генерал Младић преминуо је у четвртак, 27. августа, у затворској болници у Хагу.

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Тагови :

Ратко Младић

Холандија

Ратко Младић мождани удар

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

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