Објављени детаљи суровог убиства Новице Елека

Аутор:АТВ редакција
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Новицу Елека (45), који је убијен у Сурчину, у тренутку напада налазио се у аутомобилу са супругом, која је остала неповријеђена, незванично се сазнаје.
Полиција интензивно трага за мушкарцем који је осумњичен за убиство, а према досадашњим информацијама, нападач је био маскиран и предузео је мјере како би за собом оставио што мање трагова.
Према првим резултатима истраге и свједочењима очевидаца, ријеч је о млађем мушкарцу који је носио наочаре, црну мајицу и црни шорц, као и хируршке рукавице.
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Испливао узнемирујући снимак убиства Новице Елека
Лице је скривао, а након пуцњаве побјегао је бициклом, пише "Блиц".
Како се сумња, убица је био на бициклу када је пришао Новици Елеку, који је у том тренутку излазио из аутомобила.
Пришао му је на тротоару испред куће у Сурчину, а потом му испалио хитац у сљепоочницу.
Након ликвидације, нападач се бициклом удаљио из Улице Марка Раба ка Војвођанској улици.
Бицикл на којем је, како се сумња, побјегао пронађен је недалеко од мјеста злочина. Форензичари су га детаљно прегледали у потрази за ДНК траговима и отисцима прстију који би могли да помогну у идентификацији осумњиченог.
Посебно је значајан податак да је нападач носио наочаре и хируршке рукавице, што указује на то да је прије напада водио рачуна о томе да не остави трагове.
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Полиција трага за млађим мушкарцем који одговара опису осумњиченог.
Истрага је у току, а полиција провјерава све доступне снимке надзорних камера и трагове пронађене на мјесту злочина како би утврдила идентитет убице и његову руту бјекства.
Подсјетимо, Новица Елек је годинама био добро познат полицији и правосуђу, а његово име повезивало се са неким од најозлоглашенијих пљачки у Србији, али и бруталним породичним насиљем јер је супругу изрешетао по ногама.
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