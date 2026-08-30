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Агенција за аграрна плаћања у посјети породици Шушњар

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 09:04

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Пољопривредне машине породице Шушњар.
Фото: АТВ

Ратарство и сточарство на имању породице Шушњар у Горњим Карајзовцима код Градишке функционишу савршено.

Три брата и петнаестогодишњи Бошко годишње узгајају до 100 товних јунади и 200 свиња, те обрађују 130 хектара земље.

Упркос поскупљењу репроматеријала и горива, каже Горан Шушњар, подршка Републике Српске и Агенције за аграрна плаћања је пресудна за њихов рад.

"Без помоћи Агенције за аграрна плаћања, наш опстанак на селу више не би био могућ. За шта год смо предали наводњавање, механизацију, тракторе, комбајне све смо добили новчани подстицај", каже Горан Шушњар.

Петнаестогодишњи Бошко већ без проблема управља комбајном, а руководство Агенције поручује да ће држава још снажније подржавати овакве домаћине.

"Ово је примјер како би требало да изгледа честит и поштен домаћин у Републици Српској који узгаја своју земљу и шири домаћу производњу. Рушимо мит да млади неће да остану на селу. Наш крајњи циљ у Агенцији за аграрна плаћања јесте да се што више људи врати на село и да се омогући младима да наставе породични посао", поручио је в.д. директора Агенције за аграрна плаћања Александар Трнинић.

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Тагови :

Агенција за аграрна плаћања

Александар Трнинић

Пољопривреда

Градишка

Подстицаји за привреду

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