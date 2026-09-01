Агенција за аграрна плаћања најављује додатну подршку: Села се почињу развијати

Аутор:Милена Грубор
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Са аграрним буџетом од 180 милиона КМ, који је међу највећима у држави, Агенција за аграрна плаћања наставиће да подржава све видове аграрне производње, од набавке прикључака и механизације до директних мјера подршке.
"Ја као директор на челу Агенције, и цијела институција, сигурно ћемо се трудити да пољопривредницима омогућимо и дамо подстицаја да у будућности још више развију ову производњу. Видјели смо да се села полако почињу развијати и наша је обавеза да обезбједимо услове за све који желе да остану и раде на својој земљи", закључио је в.д. директора Агенције за аграрна плаћања Александар Трнинић.
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