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Агенција за аграрна плаћања најављује додатну подршку: Села се почињу развијати

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01.09.2026 11:54

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Вршилац дужности директора Агенције за аграрна плаћања Републике Српске Александар Трнинић
Фото: АТВ

Са аграрним буџетом од 180 милиона КМ, који је међу највећима у држави, Агенција за аграрна плаћања наставиће да подржава све видове аграрне производње, од набавке прикључака и механизације до директних мјера подршке.

"Ја као директор на челу Агенције, и цијела институција, сигурно ћемо се трудити да пољопривредницима омогућимо и дамо подстицаја да у будућности још више развију ову производњу. Видјели смо да се села полако почињу развијати и наша је обавеза да обезбједимо услове за све који желе да остану и раде на својој земљи", закључио је в.д. директора Агенције за аграрна плаћања Александар Трнинић.

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Тагови :

Александар Трнинић

село

Подстицаји

Агенција за аграрна плаћања

Коментари (5)

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