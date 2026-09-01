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Полиција открила шта је пронађено код троструког убице у Црној Гори

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01.09.2026 12:59

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Полиција открила шта је пронађено код троструког убице у Црној Гори
Фото: Policija Crna Gora

Полиција је током увиђаја у шуми изнад насеља Топла у Херцег Новом, гдје је синоћ страдао осумњичени за троструко убиство Михаило Николајевич Шабуњин (30), држављанин Руске Федерације, пронашла и изузела два пиштоља и више од 230 комада муниције.

Сумња се да их је Шабуњин, након извршеног кривичног дјела, отуђио са стрелишта у Даниловграду, саопштено је из Управе полиције.

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Током увиђаја пронађена су и изузета два пиштоља и више од 230 комада муниције, за које се сумња да их је осумњичени јуче, након извршеног кривичног дела, отуђио са стрелишта у Даниловграду, као и мобилни телефон, таблете и други предмети.

"Пронађени предмети биће упућени на даља вјештачења, док службеници Управе полиције, у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, настављају даље активности на утврђивању свих околности догађаја", пише у саопштењу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Црна Гора

Даниловград

Михаил Шабунин

Чешка збројовка

Управа полиције Црне Горе

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