Фатални изглед: Смртоносно лијеп

Извор:
АТВ
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Филм „Фатални изглед“ је америчка романтична комедија из 2020. године у режији Келена Мура.
Радња прати шеснаестогодишњег Макса, младића који пати од бизарног стања, његово лице је толико лијепо да може усмртити особу која га угледа. Због тога живи усамљеним животом и са константним опрезом. Међутим, његов живот се мијења када упозна Алекс, дјевојку са истом дијагнозом. Док му помаже да се избори са својим проблемом њихов однос прераста у необичну причу о љубави, усамљености и прихватању себе.
Главну улогу Макса тумачи Брендон Флин, познат по улози Џастина Фолија у популарној серији „13 Reasons Why“. „Фатални изглед“ био је његов деби на великом филмском платну.
„Фатални изглед“ недјеља у 22 часа.
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