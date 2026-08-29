Logo

Фатални изглед: Смртоносно лијеп

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

29.08.2026 20:53

Коментари:

0
Фатални изглед: Смртоносно лијеп

Филм „Фатални изглед“ је америчка романтична комедија из 2020. године у режији Келена Мура.

Радња прати шеснаестогодишњег Макса, младића који пати од бизарног стања, његово лице је толико лијепо да може усмртити особу која га угледа. Због тога живи усамљеним животом и са константним опрезом. Међутим, његов живот се мијења када упозна Алекс, дјевојку са истом дијагнозом. Док му помаже да се избори са својим проблемом њихов однос прераста у необичну причу о љубави, усамљености и прихватању себе.

Главну улогу Макса тумачи Брендон Флин, познат по улози Џастина Фолија у популарној серији „13 Reasons Why“. „Фатални изглед“ био је његов деби на великом филмском платну.

„Фатални изглед“ недјеља у 22 часа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

најбољи филмови

Коментари (0)

Више из рубрике

Жикина династија: Жика и Милан доктори за љубав

Емисије

Жикина династија: Жика и Милан доктори за љубав

1 д

0
Пренос: Свечана академија 61. „Кочићевог збора“

Емисије

Пренос: Свечана академија 61. „Кочићевог збора“

1 д

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Љубиње

1 д

0
У првом плану: Ненад Нешић

Емисије

У првом плану: Ненад Нешић

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

45

Хладнокрвно га упуцао у главу: Убица носио хируршке рукавице

21

33

Мјесечни хороскоп за септембар 2026: Бивши се враћају, новац изненађује

21

18

Голубовић: Вријеме није умањило значај ријечи Петра Кочића

21

00

Изложба Петар Кочић са нама: Трибут великану кроз објектив Небојше Кострешевића

20

53

Фатални изглед: Смртоносно лијеп

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима