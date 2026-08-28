Жикина династија: Жика и Милан доктори за љубав

Извор:
АТВ
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„Жикина династија“ је седми филм из популарног серијала „Луде године“, снимљен 1985. године у режији Зорана Чалића.
Радња филма прати Жику и Милана који се суочавају са новим породичним проблемима. Када примијете да њиховог унука Мишу уопште не занимају дјевојке, Жику обузима паника. У страху да се са унуком нешто необично дешава, почиње да тражи рјешење, повезујући његову ситуацију чак и са ликовима из тада популарне телевизијске серије „Династија“.
Жика и Милан због тога одлучују да потраже помоћ др Недељковића, али Жика нема много повјерења у медицину. Умјесто да се препусти стручњацима, одлучује да примијени сопствене методе „лијечења“, што доводи до низа комичних и неочекиваних ситуација.
„Жикина династија“ субота у 22 часа.
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