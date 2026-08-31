Важно: „Српска те воли“

Извор:
АТВ
„Важно“ вечерас у 21 час и 21 минут о кампањи „Српска те воли“.
Питамо колико подршка институција заиста значи грађанима и које су мјере доступне породицама?
„Важно“, нови формат у нашем програму, отвориће оне теме о којима се ћути и које захтијевају одговоре и рјешења.
Емисију „Важно“ уређује и води Дејан Рауш.
„Важно“ понедјељком у 21 час и 21 минут.
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