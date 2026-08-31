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Важно: „Српска те воли“

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Извор:

АТВ

31.08.2026 14:20
Важно: „Српска те воли“
Фото: атв

„Важно“ вечерас у 21 час и 21 минут о кампањи „Српска те воли“.

Питамо колико подршка институција заиста значи грађанима и које су мјере доступне породицама?

„Важно“, нови формат у нашем програму, отвориће оне теме о којима се ћути и које захтијевају одговоре и рјешења.

Емисију „Важно“ уређује и води Дејан Рауш.

„Важно“ понедјељком у 21 час и 21 минут.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

важно

Дејан Рауш

Српска те воли

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