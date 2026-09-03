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Уз границу са БиХ хрватска полиција уочила још једну групу миграната

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03.09.2026 14:33

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Мигранти
Фото: АТV

Хрватска полиција појачала је надзор границе уз ријеку Саву након што је на подручју БиХ уочена већа група миграната, те су помоћу дрона уочили још једну групу.

Из хрватског МУП-а су навели да овакво поступање показује од коликог је значаја правовремена размјена информација и координација полицијских служби са обје стране за брзу реакцију и учинковито спречавање незаконитих прелазака државне границе.

мигранти Бистрица

Хроника

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Начелник градишке Полицијске управе Слободан Торбица изјавио је раније данас да је на подручју села Бистрица код Градишке пронађено више од 120 миграната, а претреси се врше и у сусједном селу Орахове због сумње да их је тамо још 20-ак.

Он је додао да је проналазак миграната из блискоисточних земља резултат појачаних активности на спречавању илегалних миграција које припадници МУП-а Српске спроводе у сарадњи са Граничном полицијом БиХ и МУП-ом Хрватске.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

Полиција

Мигранти

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