Уз границу са БиХ хрватска полиција уочила још једну групу миграната

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска полиција појачала је надзор границе уз ријеку Саву након што је на подручју БиХ уочена већа група миграната, те су помоћу дрона уочили још једну групу.
Из хрватског МУП-а су навели да овакво поступање показује од коликог је значаја правовремена размјена информација и координација полицијских служби са обје стране за брзу реакцију и учинковито спречавање незаконитих прелазака државне границе.
Хроника
Чамцима кренули преко Саве: Спријечено кријумчарење 96 миграната
Начелник градишке Полицијске управе Слободан Торбица изјавио је раније данас да је на подручју села Бистрица код Градишке пронађено више од 120 миграната, а претреси се врше и у сусједном селу Орахове због сумње да их је тамо још 20-ак.
Он је додао да је проналазак миграната из блискоисточних земља резултат појачаних активности на спречавању илегалних миграција које припадници МУП-а Српске спроводе у сарадњи са Граничном полицијом БиХ и МУП-ом Хрватске.
(Срна)
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