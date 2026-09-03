Опасан ритуал међу младима, неки од њих завршили у болници: Огласила се и полиција

Аутор:АТВ редакција
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Шокантни призори младих који су од главе до пете ишарани штетним спрејевима и бојама у склопу ритуала под називом "фазанирање" обишли су Словенију.
Једна малољетница у Марибору је због употребе спреја морала да потражи љекарску помоћ. Како је објавио портал Дело, а потом за 24ур потврдио и УКЦ Љубљана, на Дјечијој клиници у Љубљани збринуте су још двије дјевојке.
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Ипак, како су навели, код њих није могуће потврдити директну везу између здравствених тегоба и удисања боје.
Према њиховој процјени, до погоршања здравственог стања дошло је усљед сплета више околности, међу којима су недовољан унос течности и исцрпљеност.
“Фазанирање” је обичај међу средњошколцима у Словенији којим старији ученици првогодишњаке, односно “фазане”, дочекују на почетку школске године. Иако се често представља као безазлена забава и начин “увођења” нових ученика у средњошколски живот, “фазанирање” може да укључује понижавање, поливање или прскање бојама, брашном и другим материјалима, прскање спрејевима, као и различите облике малтретирања.
Проблем настаје када се такве активности спроводе без пристанка ученика, нарочито када могу да угрозе њихово здравље или безбједност. Управо због тога полиција упозорава да случајеви насилног “фазанирања” треба да буду пријављени.
У овом случају, ученици су, између осталог, били исцртавани спрејевима и бојама од главе до пете, док су у центру Марибора поједини ученици бацали брашно и јаја.
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– Уколико је неко од ученика био изложен ‘фазанирању’ против своје воље, такве поступке треба пријавити полицији. У том случају полицајци ће утврђивати да ли постоје елементи прекршаја против јавног реда и мира, а како можемо да закључимо већ на основу претходних пријава, непромишљено и бахато понашање младих може довести и до кривичних дјела. Полиција ће у свим описаним случајевима поступати у складу са својим овлашћењима – навели су из полиције.
Токсиколошкиња Тања Варл Турк објаснила је да се боје и лакови сврставају у производе опште намјене и да при нормалној, повременој употреби не представљају ризик од акутне системске токсичности.
– У основи, боје и лакове сврставамо у производе опште намјене и ријеч је о хемикалијама које при нормалној, повременој употреби не представљају ризик од акутне системске токсичности, али су у безбједносном листу декларисане као иритирајуће супстанце које захтијевају опрезно руковање, односно поштовање упутстава и мјера заштите. Није нам познато коју су боју у спреју малољетници користили током догађаја, а према неким наводима ријеч је о акрилним бојама - рекла је Варл Турк.
Ипак, она наглашава да су, чак и када су акрилни спрејеви углавном на бази воде и декларисани као нетоксични, намијењени за фарбање предмета, а не људи.
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– У безбједносним листовима, међу мјерама за безбједно руковање таквим производима, углавном се наводи да током прскања треба носити заштитну опрему, нарочито заштитну маску за дисајне органе. Приликом прскања настају честице које потенцијално могу бити штетне за дисајне путеве. Удисање аеросолне магле, односно распршених честица, код осјетљивих особа може изазвати кашаљ и осјећај отежаног дисања, а могу се јавити и знаци иритације горњих дисајних путева – закључила је Варл Турк.
Како је додала, краткотрајни контакт боје са кожом углавном није опасан и не изазива хемијске опекотине нити системско тровање. Међутим, када се акрилна боја осуши на кожи, формира се слој пластике, односно акрилног полимера, који затеже и може да исуши кожу.
Особе са осјетљивом кожом или атопијским дерматитисом могу реаговати на конзервансе у боји, што се може испољити сврабом, пецкањем, црвенилом или алергијским контактним дерматитисом.
У случају контакта са кожом препоручује се испирање млаком водом и сапуном, док очи треба темељно испрати водом, уз претходно уклањање контактних сочива уколико их особа носи.
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Посебан опрез је неопходан и због чињенице да је реч о запаљивом аеросолу. Посуда је под притиском и у случају загревања или неправилног руковања може експлодирати.
(Телеграф.рс)
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