Хрватска: Ухапшено пет особа због објава о Ратку Младићу на друштвеним мрежама

Аутор:АТВ редакција
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Дубровачко-неретванска полиција ухапсила је четворицу држављана БиХ на привременом боравку у Хрватској и једног хрватског држављанина због објављивања садржаја о генералу Ратку Младићу на друштвеним мрежама.
Ријеч је о држављанима БиХ старости од 31, 30, 25 и 25 година, те тридесетпетогодишњем држављанину Хрватске.
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Један мушкарац пронађен је на подручју Жупе дубровачке, а четворица на подручју Дубровника.
Полиција је у протеклих шест дана спровела криминалистичка истраживања након што је примила више дојава грађана о томе да су ухапшени на јавно доступним профилима на друштвеним мрежама објављивали слике, симболе, пјесме и текстове којима су одавали почаст и исказивали захвалност Младићу, преносе хрватски медији.
Таквим објавама, како наводи полиција, "изазвали су узнемиреност, нелагоду и осјећај повријеђености грађана", те "вријеђали њихове националне осјећаје".
Три држављанина БиХ већ су приведена Општинском суду у Дубровнику, гдје су неправоснажно проглашени кривим и новчано кажњени, те ће им бити укинуте дозволе за боравак и рад, као и отказан краткотрајни боравак у Хрватској уз забрану уласка у земљу на три мјесеца.
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Против њих је покренут и поступак протјеривања из Европског привредног простора, уз двогодишњу забрану уласка, а мјера ће ступити на снагу након што пресуде постану правоснажне.
Општинском суд у Дубровнику биће приведени и четврти држављанин БиХ и држављанин Хрватске.
(Срна)
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