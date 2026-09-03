Градишчани оптужени за кријумчарење 45 килограма марихуане у акцији ”Бразил”

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Горана Лајића (35) из Градишке и још четири особе због шверца око 45 килограма марихуане, која је откривена у акцији ”Бразил”.
Осим Лајића оптужени су Славен Бутиган (31) из Неума, Срђан Николић (28), те супружници Драженка (86) и Мирко Угреновић (61) из Градишке.
Свима се на терет ставља да су од почетка 2026. године до 1. априла неовлаштено куповали и ради продаје држали и преносили марихуану.
”Лајић је од њему познатих особа набавио 44 килограма марихуане. У циљу даље продаје дрогу је препаковао у пластичне вреће, а након тога је двије врећице са 3,065 и 1,435 килограма оставио у шуми у близини куће Ђ.Р. у Доњој Градини код Козарске Дубице, гдје ју је полиција пронашла 2. априла”, наводи се у оптужници.
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Додаје се да је остатак дроге од 39,5 килограма Лајић у друштву Николића предао Бутигану који је, по инструкцијама Лајића, дошао до куће Ђ.Р. Дрогу су утоварили у аутомобил ”BMW” с којим је Бутиган кренуо према Градишци.
На магистралном путу Козарска Дубица - Градишка сачекали су га Драженка и Маринко Угреновић у ”шкоди фабији” с циљем да Бутигана, као ”чистачи” спроведу до безбједне локације ради складиштења и даље продаје дроге. Полиција их је пресрела на путу и тада су и ухапшени. Осим вакумираних пакета са 39,5 килограма, у возилу је затечено још 200 грама марихуане.
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У оптужници се наводи да су осумњичени Драженка и Мирко Угреновић у својој кући у Новом Селу код Градишке држали мању количину од око 40 грама марихуане. Дио дроге откривен је у водокотлићу. У кући је пронађено и девет метака, калибра 7,62 mm, због чега је Мирко оптужен и за недозвољено посједовање оружја.
Оптужницу је потврдио Окружни суд у Бањалуци.
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АТВ сазнаје: Ухапшен Горан Лајић из Градишке!
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