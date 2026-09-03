Logo

Градишчани оптужени за кријумчарење 45 килограма марихуане у акцији ”Бразил”

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 13:11

Коментари:

0
Заплијењена дрога у Градишци
Фото: Уступљена фотографија

Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Горана Лајића (35) из Градишке и још четири особе због шверца око 45 килограма марихуане, која је откривена у акцији ”Бразил”.

Осим Лајића оптужени су Славен Бутиган (31) из Неума, Срђан Николић (28), те супружници Драженка (86) и Мирко Угреновић (61) из Градишке.

Свима се на терет ставља да су од почетка 2026. године до 1. априла неовлаштено куповали и ради продаје држали и преносили марихуану.

Лајић набавио 44 килограма марихуане

”Лајић је од њему познатих особа набавио 44 килограма марихуане. У циљу даље продаје дрогу је препаковао у пластичне вреће, а након тога је двије врећице са 3,065 и 1,435 килограма оставио у шуми у близини куће Ђ.Р. у Доњој Градини код Козарске Дубице, гдје ју је полиција пронашла 2. априла”, наводи се у оптужници.

Акција Бразил

Хроника

Акција ”Бразил”: Осумњичени за шверц 50 килограма сканка на испитивању у тужилаштву

Додаје се да је остатак дроге од 39,5 килограма Лајић у друштву Николића предао Бутигану који је, по инструкцијама Лајића, дошао до куће Ђ.Р. Дрогу су утоварили у аутомобил ”BMW” с којим је Бутиган кренуо према Градишци.

Пресретнути на путу за Градишку

На магистралном путу Козарска Дубица - Градишка сачекали су га Драженка и Маринко Угреновић у ”шкоди фабији” с циљем да Бутигана, као ”чистачи” спроведу до безбједне локације ради складиштења и даље продаје дроге. Полиција их је пресрела на путу и тада су и ухапшени. Осим вакумираних пакета са 39,5 килограма, у возилу је затечено још 200 грама марихуане.

undefined

Хроника

Акција Бразил: Опет ухапшена медицинска сестра из Градишке, овај пут с мужем

Дрогу крили у водокотлићу

У оптужници се наводи да су осумњичени Драженка и Мирко Угреновић у својој кући у Новом Селу код Градишке држали мању количину од око 40 грама марихуане. Дио дроге откривен је у водокотлићу. У кући је пронађено и девет метака, калибра 7,62 mm, због чега је Мирко оптужен и за недозвољено посједовање оружја.

Оптужницу је потврдио Окружни суд у Бањалуци.

undefined

Хроника

АТВ сазнаје: Ухапшен Горан Лајић из Градишке!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Бразил

Оптужница

трговина дрогом

Горан Лајић

ОЈТ Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Нападачи на Србе у Вогошћи пуштени на слободу

3 ч

0
мигранти затечени у покушају илегалног преласка границе у Градишци

Хроника

Чамцима кренули преко Саве: Спријечено кријумчарење 96 миграната

4 ч

1
судска одлука, пресуда, рјешење, судија, суд

Хроника

Новалији 20 година затвора за убиство златара!

4 ч

0
Суђење некадашњем предсједнику Владе Републике Српске Александру Џомбићу.

Хроника

Свједоков лет одгодио суђење Џомбићу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Шобот: Европска награда квалитета - подстрек за даље унапређење рада

16

10

Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

16

09

Сутра сједница Владе Српске, ево шта је на дневном реду

16

06

„Нема шансе!“ Вјеренику забранила ГТА 6 због виртуелне романсе

15

57

Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима