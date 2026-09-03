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Новалији 20 година затвора за убиство златара!

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03.09.2026 11:28

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судска одлука, пресуда, рјешење, судија, суд
Фото: АТВ

Самир Новалија осуђен је Кантоналном суду у Сарајеву на 20 година затвора због убиства златара Есада Шатаре (76) у августу 2023. године у његовој кући.

У поновљеном поступку Новалија је оглашен кривим за убиство и крађу, те му је изречена јединствена казна од 20 године затвора.

Злочин се догодио 18. августа 2023. године у кући у улици Ћемерлина у сарајевској општини Стари Град.

”Према наводима из оптужнице оптужени је узео његов пиштољ, отишао за њим у тоалет и испалио му хитац у главу, усљед чега је преминуо. Након тога је из куће узео пиштољ, кључеве и аутомобил оштећеног, којим је побјегао. Недуго након убиства, пронађен је на подручју Зеничко-добојског кантона”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

Новалија је и раније осуђен на исту казну, али је Врховни суд Федерације БиХ ту пресуду укинуо и поступак вратио на ново суђење. Пресуда није правоснажна.

Самир Новалија у затвору је већ ”лежао” због убиства. У априлу 2008. године осуђен је на шест и по година затвора због убиства Паше Челика.

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Тагови :

Самир Новалија

пресуда

Кантонални суд Сарајево

Убиство

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