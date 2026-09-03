До манастира "Свети Јован Кронштатски" сада се стиже асфалтом

Аутор:АТВ редакција
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До манастира „Свети Јован Кронштатски“ у Коритима код Билеће сада се стиже асфалтом.
Данас су завршени радови на асфалтирању 913 метара макадамског пута. Радове је извело предузеће Херцеговина путеви, а асфалтирање су заједнички подржали Општина Билећа, Општина Гацко и билећки привредник Никола Носовић.
Манастир „Свети Јован Кронштатски“ у Коритима изграђен је 2008. године и мјесто је окупљања бројних вјерника из овог краја.
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