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До манастира "Свети Јован Кронштатски" сада се стиже асфалтом

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03.09.2026 13:50

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До манастира „Свети Јован Кронштатски“ у Коритима код Билеће сада се стиже асфалтом.
Фото: АТВ

До манастира „Свети Јован Кронштатски“ у Коритима код Билеће сада се стиже асфалтом.

Данас су завршени радови на асфалтирању 913 метара макадамског пута. Радове је извело предузеће Херцеговина путеви, а асфалтирање су заједнички подржали Општина Билећа, Општина Гацко и билећки привредник Никола Носовић.

Манастир „Свети Јован Кронштатски“ у Коритима изграђен је 2008. године и мјесто је окупљања бројних вјерника из овог краја.

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Тагови :

Билећа

путеви

Херцеговина путеви

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