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И даље активан пожар у пилани код Бијељине: Бројне екипе на терену

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03.09.2026 08:39

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Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.
Фото: InfoBijeljina

Цијелом Бијељином јутрос се шири мирис дима и паљевине, док је велики пожар који је јуче послијеподне избио у пилани „Рашевић“ и даље активан.

Из Територијално-спасилачке ватрогасне јединице Бијељина потврђено је да бројне екипе улажу максималне напоре како би ватрену стихију ставиле под контролу.

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Ватрогасна јединица Бијељина дојаву о пожару примила је јуче у 17.16 часова, након чега су на терен одмах упућени ватрогасци. Због великих размјера пожара, у помоћ су током ноћи стигле и ватрогасне јединице из Зворника, Брчког, Лопара и Угљевика.

У гашење укључено више од 100 радника

У акцију су укључене цистерне и механизација бијељинских предузећа „Водовод и канализација“, „Комуналац“ и „Бијељина пут“.

У гашењу пожара учествовало је више од 100 радника пилане, а на терену су били и мјештани који су се добровољно прикључили акцији.

На лицу мјеста били су и власници пилана које су раније претрпјеле пожаре.

Старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић захвалио је свим ватрогасним јединицама и службама које учествују у гашењу.

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Пожар је избио на објектима сушаре поред силоса, а затим се проширио на остале објекте у кругу пилане.

Размјере материјалне штете још нису познате, али је већ сада извјесно да су огромне, преноси Глас Српске.

Ватрогасци и остале службе настављају борбу са ватром, а циљ је да пожар буде стављен под потпуну контролу и спријечено његово даље ширење.

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Тагови :

Бијељина

пожар

Гори пилана “Рашевић”

Ватрогасци

ватра

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Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.

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