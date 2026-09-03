И даље активан пожар у пилани код Бијељине: Бројне екипе на терену

Аутор:АТВ редакција
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Цијелом Бијељином јутрос се шири мирис дима и паљевине, док је велики пожар који је јуче послијеподне избио у пилани „Рашевић“ и даље активан.
Из Територијално-спасилачке ватрогасне јединице Бијељина потврђено је да бројне екипе улажу максималне напоре како би ватрену стихију ставиле под контролу.
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Ватрогасна јединица Бијељина дојаву о пожару примила је јуче у 17.16 часова, након чега су на терен одмах упућени ватрогасци. Због великих размјера пожара, у помоћ су током ноћи стигле и ватрогасне јединице из Зворника, Брчког, Лопара и Угљевика.
У акцију су укључене цистерне и механизација бијељинских предузећа „Водовод и канализација“, „Комуналац“ и „Бијељина пут“.
У гашењу пожара учествовало је више од 100 радника пилане, а на терену су били и мјештани који су се добровољно прикључили акцији.
На лицу мјеста били су и власници пилана које су раније претрпјеле пожаре.
Старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић захвалио је свим ватрогасним јединицама и службама које учествују у гашењу.
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Пожар је избио на објектима сушаре поред силоса, а затим се проширио на остале објекте у кругу пилане.
Размјере материјалне штете још нису познате, али је већ сада извјесно да су огромне, преноси Глас Српске.
Ватрогасци и остале службе настављају борбу са ватром, а циљ је да пожар буде стављен под потпуну контролу и спријечено његово даље ширење.
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