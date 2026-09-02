Пожари опустошили Херцеговину: Уништена природа, угрожена станишта

Аутор:Бојан Носовић
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Катастрофа је једина ријеч којом се може описати тренутно стање у дијеловима Херцеговине, које су захватили велики пожари.
Сатeлитски подаци кажу да је ових дана у Требињу изгорјело 95 квадратних километара а у Невесињу чак 167 квадратних километара.
Пожари су и даље активни.
Баш из Невесиња стижу забрињавајући подаци. АТВ-у одговарају из Шумског газдинства Ботин и шаљу алармантне податке изгорјелих површина.
Из овога газдинства још кажу да више од 20 дана гасе ватру како знају и умију. Све остале обавезе су ставили по страни и моле за помоћ.
„Овим путем наглашавамо како нам је свака помоћ добро дошла прије свега у виду средстава (теренска возила), као и помоћ у виду људства. Можемо слободно рећи да су пожари проузроковали огромне губитке на подручју којим газдујемо, те ћемо у наредном периоду имати огромне проблеме у санацији пожаришта и самом газдовању“, поручују из Шумског газдинства „Ботин“ Невесиње.
Иако је ситуација у предузећу никад тежа радници Центра за газдовање кршом у Требињу свакодневно су на пожаришту. Осим што страхују за своју егзистенцију брине их и чињеница да ових дана ватра уништава и шире заштићено подручје Парка природе Оријен.
„Већ сада се може констатовати да су штете огромне. По нашој евиденцији већ је преко 2000 хектара опожарене површине. С обзиром да је пожар и даље активан крајем септембра биће формиране комисије изаћи ће се на лице мјеста и утврдити стварна штета“, поручује Томислав Медан, Центар за газдовање кршом Требиње.
Та стварна економска штета је ништа шта је она еколошка. Оно што је уништено за неколико дана мора се опорављати неколико година. Зубачки плато је страдао.
„Зубачки плато је сам по себи богатство како биљних тако и животињских врста. Јасно је да је угрожено станиште бројним животињским врстама да је угрожено станиште бројним ендемским врстама. Тако се може рећи да та еколошка штета нема цијену јер ако изгубимо геном неке биљне врсте која је ендемска и распрострањена то заиста не може нико платити“, рекла је Марија Тешић, ЈУ „Екологија и безбиједност“ Требиње.
Мијења се конфигурација терена па југу пријете и ерозије. Данима пријети и загађен ваздух.
Прошле седмице екипа АТВ-а је на депонији забиљежила катастрофалне призоре. Данас су забиљежили, дим који стиже и до града зато је према званичним подацима ваздух у Требињу био и загађен и опасан.
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