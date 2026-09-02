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Основци више неће смјети да користе вјештачку интелигенцију!

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02.09.2026 19:57

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Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.
Фото: pexels/BrianPenny

Државне школе у Њујорку привремено ће забранити ученицима основних школа кориштење алата вјештачке интелигенције током предстојеће школске године, саопштио је градоначелник Зохран Мамдани.

"Једногодишњи мораторијум, као дио шире процјене начина на који дјеца у највећем школском округу у земљи користе ову технологију, обухватиће сав софтвер који користи генеративну вјештачку интелигенцију намијењену ученицима до осмог разреда", саопштено је из Кабинета градоначелника.

У саопштењу се наводи да је ријеч о најширој забрани такве врсте у САД.

Истовремено, град уводи часове писмености у области вјештачке интелигенције два пута годишње за све ученике јавних средњих школа, а биће покренути и пилот-програми за средњошколце како би се упознали са неколико платформи вјештачке интелигенције под надзором наставника, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Њујорк

Вјештачка интелигенција

школовање

ученици

интернет

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