Основци више неће смјети да користе вјештачку интелигенцију!

Аутор:АТВ редакција
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Државне школе у Њујорку привремено ће забранити ученицима основних школа кориштење алата вјештачке интелигенције током предстојеће школске године, саопштио је градоначелник Зохран Мамдани.
"Једногодишњи мораторијум, као дио шире процјене начина на који дјеца у највећем школском округу у земљи користе ову технологију, обухватиће сав софтвер који користи генеративну вјештачку интелигенцију намијењену ученицима до осмог разреда", саопштено је из Кабинета градоначелника.
У саопштењу се наводи да је ријеч о најширој забрани такве врсте у САД.
Истовремено, град уводи часове писмености у области вјештачке интелигенције два пута годишње за све ученике јавних средњих школа, а биће покренути и пилот-програми за средњошколце како би се упознали са неколико платформи вјештачке интелигенције под надзором наставника, преноси Срна.
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