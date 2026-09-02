Logo

Додик: Народна скупштина доноси коначну одлуку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 20:14

Коментари:

2
Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Република Српска је стабилна, успјешна, политички изграђена, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Указао је и на посљедњу неправду Уставног суда БиХ, истичући да је Уставом прописано да Народна скупштина доноси коначну одлуку о томе да ли је нека одлука Предсједништва БиХ одлука валидна или није.

"Тако је било све до данас, или до ових дана. Сад је тај исти фамозни скандалозни суд, који није уставни, него муслимански, који нам овдје намеће своја муслиманска правила, а то значи да искључи Републику Српску, рекао да има право да он оцјењује да ли Република Српска може или треба да доноси ту одлуку", навео је Додик.

Он је рекао да је 30 и више година све било у реду, а да су одједном сјели сада да то преиспитују.

"То значи да ћемо имати још једну тешку борбу коју ћемо морати да водимо. У наредном времену морамо се окупити и дати наш одговор и на те одлуке и многе друге. Само снажни ваши представници могу имати енергију да се боре за вас", поручио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Народна скупштина Републике Српске

Предсједништво БиХ

Коментари (2)

Више из рубрике

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

"Република Српска упркос притисцима реализује велике инвестиције"

2 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Утврдити мотив и казнити нападаче

3 ч

1
Република Српска показује да има снагу и способност да гради и да се развија. Завршена рехабилитација магистралног пута Србац - Дервента je још један доказ да иза себе остављамо конкретне резултате - путеве, инфраструктуру и пројекте који остају народу.

Република Српска

Додик: Српска показује да има снагу и способност да гради и да се развија

3 ч

1
Споразумом о зајму Свјетске банке од 45 милиона евра биће измирен дио доприносa i poreskih обавеза УКЦ-а. Већ је спремно повлачење 20 милиона марака, а до краја године требало би да буде повучен и остатак средстава. Планирана је и реконструкција три психијатријске установе у Републици Српској.

Република Српска

За унапређење здравства у Српској 45 милиона евра

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

НБА жестоко казнила Клиперсе због Каваја Ленарда: 30 милиона долара и чак пет пикова прве рунде!

22

38

Трамп о састанку са Путином: Кад рат буде "при крају"

22

31

Ко је Дарко Думановић, нови шампион квиза "ТВ Слагалица"

22

23

Кошарац осудио напад на српске повратнике у Вогошћи: Само је Српска сигурна за Србе у БиХ

22

22

Борац рутински савладао Жељезничара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима