Додик: Народна скупштина доноси коначну одлуку

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је стабилна, успјешна, политички изграђена, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Указао је и на посљедњу неправду Уставног суда БиХ, истичући да је Уставом прописано да Народна скупштина доноси коначну одлуку о томе да ли је нека одлука Предсједништва БиХ одлука валидна или није.
"Тако је било све до данас, или до ових дана. Сад је тај исти фамозни скандалозни суд, који није уставни, него муслимански, који нам овдје намеће своја муслиманска правила, а то значи да искључи Републику Српску, рекао да има право да он оцјењује да ли Република Српска може или треба да доноси ту одлуку", навео је Додик.
Он је рекао да је 30 и више година све било у реду, а да су одједном сјели сада да то преиспитују.
"То значи да ћемо имати још једну тешку борбу коју ћемо морати да водимо. У наредном времену морамо се окупити и дати наш одговор и на те одлуке и многе друге. Само снажни ваши представници могу имати енергију да се боре за вас", поручио је Додик.
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