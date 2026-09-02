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Трамп објавио колико је бродова потопљено у току ноћи

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02.09.2026 21:02

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Оружане снаге САД потопиле су у току ноћи 28 пловила иранске морнарице у Ормуском мореузу, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

"Сада контролишемо Ормуски мореуз. Синоћ смо уништили 28 бродова. Они нису постигли ништа, а ми смо им уништили бродове", рекао је Трамп, преноси ТАСС.

Централна команда оружаних снага САД саопштила је 31. августа да су амерички војни удари на територију Ирана имали за циљ да спријече Корпус Исламске револуционарне гарде да постави мине у мореузу.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Доналд Трамп

Иран

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