Трамп објавио колико је бродова потопљено у току ноћи

Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге САД потопиле су у току ноћи 28 пловила иранске морнарице у Ормуском мореузу, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.
"Сада контролишемо Ормуски мореуз. Синоћ смо уништили 28 бродова. Они нису постигли ништа, а ми смо им уништили бродове", рекао је Трамп, преноси ТАСС.
Централна команда оружаних снага САД саопштила је 31. августа да су амерички војни удари на територију Ирана имали за циљ да спријече Корпус Исламске револуционарне гарде да постави мине у мореузу.
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