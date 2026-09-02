Тајлер Робинсон негира да је убио Чарлија Кирка

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Двадесеттрогодишњи Тајлер Робинсон из Јуте изјаснио се да није крив за убиство америчког конзервативног активисте Чарлија Кирка, док је судија одлучио да тужилаштво може тражити смртну казну на суђењу за убиство почињено 10. септембра 2025. године на универзитетском кампусу у граду Орем.
Робинсон негира оптужбу за тешко убиство, за које је у Јути предвиђена смртна казна, као и још шест кривичних дјела која му се стављају на терет у вези са убиством Кирка.
Адвокати одбране покушали су да спријече тужилаштво да тражи смртну казну, али су тужиоци тврдили да отежавајуће околности, попут пуцања у масу у присуству дјеце, оправдавају поступак у којем је могуће изрицање најтеже казне, пренио је Би-Би-Си.
Тужилаштво је у уторак изнијело и друге „отежавајуће околности“, оптужујући Робинсона да се „коцкао животима других људи“ када је наводно пуцао у правцу Кирка, који се налазио окружен другим људима.
Одбрана је покушала да умањи значај тих околности, тврдећи да ниједан метак није погодио никога из масе осим Кирка.
Тужилаштво тврди да је оптужени, који је раније радио као приправник за електричара, био у вези са својим цимером и да је конзервативне ставове Кирка, посебно по питањима трансродности, сматрао „одвратним“.
То тужиоци наводе као могући мотив за напад.
Наредно рочиште заказано је за 23. октобар, када се очекује да буде одређен датум суђења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
43
22
38
22
31
22
23
22
22
Тренутно на програму