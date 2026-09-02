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Читава породица из Словеније преминула у Италији

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02.09.2026 21:57

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Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Словеначку породицу задесила је велика трагедија у италијанској Калабрији. Након 44-годишњег оца и његове 48-годишње супруге, који су преминули од посљедица тешких опекотина задобијених у експлозији и пожару, преминула је и њихова десетогодишња кћерка. Љекари су се за њен живот борили готово седмицу, али су повреде биле претешке.

Експлозија се догодила 25. августа, нешто послије 20.30 часова, у туристичком смјештају у мјесту Милето на југу Италије. Према досад доступним информацијама, породица се управо припремала за вечеру када је одјекнула снажна експлозија, након чега је пожар за свега неколико тренутака захватио апартман.

Успјели су да стигну до базена

Отац, мајка и њихова кћерка, с тешким опекотинама и одјећом која је горјела, успјели су да стигну до базена. Прву помоћ пружила су им двојица карабињера који су током одмора боравили у истом објекту. Покушали су да угасе ватру апаратима за гашење пожара, а потом су помогли повријеђенима да уђу у базен.

На мјесто несреће убрзо су стигле екипе хитне помоћи, ватрогасци и полиција.

Након што су повријеђени стабилизовани и збринути у болници у Вибо Валентији, пребачени су у три различита специјализована медицинска центра. Отац је превезен у Палермо, мајка у Катанију, док је њихова кћерка смјештена у болницу у Барију.

Љекари су се данима борили за живот дјевојчице, али је она на крају подлегла тешким повредама.

Вијест о њеној смрти потврдила је и Општина Равне на Корошкем, из које је породица долазила.

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„У овим незамисливо тешким тренуцима изражавамо најдубље и најискреније саучешће породици, родбини, пријатељима и цијелој заједници коју је ова неописива трагедија погодила“, објавила је општина.

Три дана жалости

Због трагедије су у Равнама на Корошкем проглашена три дана жалости. Заставе на општинским зградама биће спуштене на пола копља, док су отказани сви јавни догађаји и манифестације закључно с петком, 4. септембром.

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Дан жалости раније је проглашен и у Милету, мјесту у којем се догодила трагедија.

За помоћ породици Каритас Котље и Равне отворио је рачун на којем се прикупљају средства за помоћ породици и покривање трошкова повезаних с несрећом.

Према првим налазима, који још нису коначно потврђени, експлозију је могло да изазове цурење гаса. Истрага о околностима несреће и даље траје.

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Тагови :

трагедија

Словенија

породица

Италија

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