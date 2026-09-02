Читава породица из Словеније преминула у Италији

Аутор:АТВ редакција
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Словеначку породицу задесила је велика трагедија у италијанској Калабрији. Након 44-годишњег оца и његове 48-годишње супруге, који су преминули од посљедица тешких опекотина задобијених у експлозији и пожару, преминула је и њихова десетогодишња кћерка. Љекари су се за њен живот борили готово седмицу, али су повреде биле претешке.
Експлозија се догодила 25. августа, нешто послије 20.30 часова, у туристичком смјештају у мјесту Милето на југу Италије. Према досад доступним информацијама, породица се управо припремала за вечеру када је одјекнула снажна експлозија, након чега је пожар за свега неколико тренутака захватио апартман.
Отац, мајка и њихова кћерка, с тешким опекотинама и одјећом која је горјела, успјели су да стигну до базена. Прву помоћ пружила су им двојица карабињера који су током одмора боравили у истом објекту. Покушали су да угасе ватру апаратима за гашење пожара, а потом су помогли повријеђенима да уђу у базен.
На мјесто несреће убрзо су стигле екипе хитне помоћи, ватрогасци и полиција.
Esplosione nel B&B di Mileto, muore anche la mamma di Ema: la bimba di 10 anni resta in condizioni disperate https://t.co/CpcDLBSAyr— LaC News 24 (@LaCnews24) September 1, 2026
Након што су повријеђени стабилизовани и збринути у болници у Вибо Валентији, пребачени су у три различита специјализована медицинска центра. Отац је превезен у Палермо, мајка у Катанију, док је њихова кћерка смјештена у болницу у Барију.
Љекари су се данима борили за живот дјевојчице, али је она на крају подлегла тешким повредама.
Вијест о њеној смрти потврдила је и Општина Равне на Корошкем, из које је породица долазила.
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„У овим незамисливо тешким тренуцима изражавамо најдубље и најискреније саучешће породици, родбини, пријатељима и цијелој заједници коју је ова неописива трагедија погодила“, објавила је општина.
Због трагедије су у Равнама на Корошкем проглашена три дана жалости. Заставе на општинским зградама биће спуштене на пола копља, док су отказани сви јавни догађаји и манифестације закључно с петком, 4. септембром.
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Дан жалости раније је проглашен и у Милету, мјесту у којем се догодила трагедија.
За помоћ породици Каритас Котље и Равне отворио је рачун на којем се прикупљају средства за помоћ породици и покривање трошкова повезаних с несрећом.
Према првим налазима, који још нису коначно потврђени, експлозију је могло да изазове цурење гаса. Истрага о околностима несреће и даље траје.
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