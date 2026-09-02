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Висећи мост од 20 метара се накривио усред отварања, људи летјели у провалију

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02.09.2026 21:37

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Висећи мост од 20 метара се накривио усред отварања, људи летјели у провалију
Фото: Youtube

Потресан снимак забиљежио је тренутак када се висећи мост у Индонезији накривио након што је, према наводима званичника, премашена његова дозвољена носивост током церемоније свечаног отварања.

На снимку се види како се тек отворени мост у Маргацинти, у Западној Јави, изненада нагиње након што се једна од носећих сајли откачила.

Око 50 људи налазило се у недјељу на висећем мосту Понгпет када је конструкција почела да се нагиње у страну.

Услиједила је паника. Неколико људи је пало, док су се други грчевито држали за бочне дијелове моста како не би пали.

Локалне власти потврдиле су да нико није погинуо, али је неколико особа задобило лакше повреде.

Међу повријеђенима је био и шеф Одјељења за јавне радове Линг Линг Нуграха Сенџаја, који је задобио огреботине.

Војска тврди да се мост није потпуно срушио

Индонежанска војска (ТНИ АД), која је учествовала у изградњи моста, касније је демантовала наводе да се читава конструкција срушила.

Бригадни генерал Дони Прамоно рекао је да је главна конструкција остала на мјесту, али да се носећа сајла на лијевој страни одвојила од главног сидришта.

„Оно што се догодило није било рушење нити потпуни отказ конструкције моста“, рекао је.

Званичници тврде да се око 50 људи истовремено нашло на мосту, чиме је премашена његова предвиђена носивост, што је довело до откачињања сајле.

Локална војна команда наводно је претходно упозорила становнике на ограничење броја људи који истовремено могу да буду на мосту.

Шеф села Маргацинта Енченг Анвар Солихин нагласио је да је мостом истовремено требало да прелазе највише три особе.

„Одушевљење становника након церемоније отварања довело је до тога да ова правила нису поштована“, рекао је Прамоно.

### „Мост је већ почео да се љуља“

Солихин, који се и сам налазио на мосту када је сајла попустила, рекао је да је неколико тренутака раније осјетио како конструкција почиње да се љуља с једне на другу страну.

„Мост је већ почео да се љуља, али се љуљао бочно. Чак сам рекао регенткињи: ‘Госпођо, зар се не плашите?’“, испричао је.

Према његовим ријечима, мост се потом нагло спустио испод њих, што је изазвало панику, с обзиром на то да се налазио на висини од око 20 метара.

Мост дуг 60 метара представља важну везу између неколико села, а становници га користе како би стигли до школа, здравствених установа и радних мјеста.

Мост је након инцидента затворен, а у току су радови на његовој поправци.

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Тагови :

Мост

Индонезија

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