Logo

Трамп: Израел не треба да брине због најновије ескалације са Ираном

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 21:13

Коментари:

0
Трамп: Израел не треба да брине због најновије ескалације са Ираном
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да Израелци не треба да брину због најновије ескалације односа између Сједињених Америчких Држава и Ирана, која је изазвала потресе широм Блиског истока.

„Израел не треба да брине. Знате ли зашто? Зато што сам ја предсједник и ја ћу се побринути за Израел“, изјавио је Трамп у телефонском интервјуу за израелски јавни сервис Кан, након што је Иран извео нападе на неколико земаља на Блиском истоку које су савезнице САД, али се у овом таласу сукоба уздржао од удара на Израел.

Министар одбране Израела Кац изјавио је раније данас да је Израел спреман да одговори „изузетно снажно“ уколико га Иран нападне током предстојећих јеврејских празника, који почињу сљедеће недјеље, преноси „Тајмс оф Израел“.

Централна команда америчке војске (CENTCOM) саопштила је данас да је успјешно завршен низ удара на иранске војне мете, започет 1. септембра.

„Америчке снаге напале су циљеве Корпуса чувара Исламске револуције (ИРГЦ), укључујући положаје противваздушне одбране, радарске системе, поморске објекте и средства, капацитете за постављање мина и комуникационе локације“, наводи се у саопштењу које је ЦЕНТКОМ објавио на платформи Икс (X).

Додаје се да су „удари услиједили након недавних покушаја напада ИРГЦ-а на комерцијалне бродове у Ормуском мореузу и на америчке војнике“.

Раније је Црвени полумјесец Ирана саопштио да је најмање пет особа, међу којима је и једно дијете, погинуло, а 68 других рањено након што су шрапнели од америчког напада погодили стамбену зграду у којој се одржавало свадбено весеље у јужној иранској покрајини Хормозган.

Мета напада био је град Кухестак, у округу Сирик, преноси Фарс.

Корпус чувара Исламске револуције (ИРГЦ) и иранска војска потом су саопштили да су извели серију ракетних напада и напада дроновима на америчке базе у Јордану, Ербилу у Ираку, Кувајту, Бахреину и Уједињеним Арапским Емиратима, као одмазду за напад у Сирику.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Напад

Израел

Коментари (0)

Више из рубрике

Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.

Свијет

Трамп објавио колико је бродова потопљено у току ноћи

1 ч

0
Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.

Свијет

Основци више неће смјети да користе вјештачку интелигенцију!

2 ч

1
Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Да ли да Ормуски мореуз преименујемо у Трампов мореуз?

3 ч

0
Владимир Путин

Свијет

Путина питали да ли ће Русија гађати Британију: Одговорио само једном реченицом!

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

НБА жестоко казнила Клиперсе због Каваја Ленарда: 30 милиона долара и чак пет пикова прве рунде!

22

38

Трамп о састанку са Путином: Кад рат буде "при крају"

22

31

Ко је Дарко Думановић, нови шампион квиза "ТВ Слагалица"

22

23

Кошарац осудио напад на српске повратнике у Вогошћи: Само је Српска сигурна за Србе у БиХ

22

22

Борац рутински савладао Жељезничара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима