Трамп: Израел не треба да брине због најновије ескалације са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да Израелци не треба да брину због најновије ескалације односа између Сједињених Америчких Држава и Ирана, која је изазвала потресе широм Блиског истока.
„Израел не треба да брине. Знате ли зашто? Зато што сам ја предсједник и ја ћу се побринути за Израел“, изјавио је Трамп у телефонском интервјуу за израелски јавни сервис Кан, након што је Иран извео нападе на неколико земаља на Блиском истоку које су савезнице САД, али се у овом таласу сукоба уздржао од удара на Израел.
Министар одбране Израела Кац изјавио је раније данас да је Израел спреман да одговори „изузетно снажно“ уколико га Иран нападне током предстојећих јеврејских празника, који почињу сљедеће недјеље, преноси „Тајмс оф Израел“.
Централна команда америчке војске (CENTCOM) саопштила је данас да је успјешно завршен низ удара на иранске војне мете, започет 1. септембра.
„Америчке снаге напале су циљеве Корпуса чувара Исламске револуције (ИРГЦ), укључујући положаје противваздушне одбране, радарске системе, поморске објекте и средства, капацитете за постављање мина и комуникационе локације“, наводи се у саопштењу које је ЦЕНТКОМ објавио на платформи Икс (X).
Додаје се да су „удари услиједили након недавних покушаја напада ИРГЦ-а на комерцијалне бродове у Ормуском мореузу и на америчке војнике“.
Раније је Црвени полумјесец Ирана саопштио да је најмање пет особа, међу којима је и једно дијете, погинуло, а 68 других рањено након што су шрапнели од америчког напада погодили стамбену зграду у којој се одржавало свадбено весеље у јужној иранској покрајини Хормозган.
Мета напада био је град Кухестак, у округу Сирик, преноси Фарс.
Корпус чувара Исламске револуције (ИРГЦ) и иранска војска потом су саопштили да су извели серију ракетних напада и напада дроновима на америчке базе у Јордану, Ербилу у Ираку, Кувајту, Бахреину и Уједињеним Арапским Емиратима, као одмазду за напад у Сирику.
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