Путина питали да ли ће Русија гађати Британију: Одговорио само једном реченицом!

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин само једном реченицом је одговорио на питање о томе да ли би "руске снаге могле гађати објекте британске војне индустрије на територији те земље".
Путин је током разговора са руским државним медијима упитан да ли би британски војно-индустријски објекти који се налазе у самој Великој Британији могли да постану војне мете.
"То је тајна, војна тајна", одговорио је Путин уз осмијех.
⚡️ Journalist: Could UK military - industrial sites become Russian targets?— Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) September 1, 2026
Putin: That’s a secret. A military secret. pic.twitter.com/kSeSxtnWNS
Истовремено је јасно поручио да су британски војни објекти који се налазе на територији Украјине "апсолутно" легитимне мете руских снага.
Путинове изјаве услиједиле су након одлуке Лондона да Украјини достави поверљиве нацрте за ракете Сторм Шедоу, што би Кијеву омогућило да их производи на својој територији.
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