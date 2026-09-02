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Путина питали да ли ће Русија гађати Британију: Одговорио само једном реченицом!

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02.09.2026 18:07

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Владимир Путин
Фото: Таnjug/АP/Gavriil Grigorov/Sputnik

Руски предсједник Владимир Путин само једном реченицом је одговорио на питање о томе да ли би "руске снаге могле гађати објекте британске војне индустрије на територији те земље".

Путин је током разговора са руским државним медијима упитан да ли би британски војно-индустријски објекти који се налазе у самој Великој Британији могли да постану војне мете.

"То је тајна, војна тајна", одговорио је Путин уз осмијех.

Истовремено је јасно поручио да су британски војни објекти који се налазе на територији Украјине "апсолутно" легитимне мете руских снага.

Путинове изјаве услиједиле су након одлуке Лондона да Украјини достави поверљиве нацрте за ракете Сторм Шедоу, што би Кијеву омогућило да их производи на својој територији.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Велика Британија

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