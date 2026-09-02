Молили се за чудо, а стигла трагична вијест: Дјевојчица (5) пронађена мртва, родитељи ухапшени

Аутор:АТВ редакција
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Петогодишња Сејлор Хејс пронађена је мртва након велике ноћне потраге у Јужној Каролини. Дан касније ухапшени су њени родитељи.
Велика ноћна потрага у Јужној Каролини завршила се на најгори могући начин. Петогодишња Сејлор Хејс, дјевојчица која није могла да говори, пронађена је мртва у водном каналу након што је под неразјашњеним околностима нестала из куће за одмор.
Дјевојчица је с породицом стигла на љетовање из Вирџиније, а њен нестанак пријављен је у недјељу у области Острва Поли. У тренутку када јој се изгубио сваки траг, Сејлор је на себи имала свијетлоплави једнодјелни купаћи костим и розе-бијели каиш око глежња с уграђеним уређајем за праћење.
Чим је алармирано да је дјевојчица нестала, покренута је опсежна спасилачка акција у којој су учествовале стотине полицајаца, спасилаца и мјештана. Специјализоване екипе покушавале су да помоћу посебне опреме ухвате сигнал са уређаја за праћење, док су хеликоптери током читаве ноћи претраживали терен из ваздуха.
На терену су ангажовани ронилачки тимови, полицијски пси трагачи, дронови, као и брод Обалске страже. Стотине локалних становника претраживале су сопствена дворишта и дежурале на оближњим моловима.
У жељи да привуку пажњу дјевојчице, спасиоци и добровољци прибјегли су и несвакидашњим методама. Претраживали су околину заједно са својим кућним љубимцима, а у једном тренутку у потрагу је укључен и камион са сладоледом. Из звучника је одјекивала препознатљива дјечја музика у нади да ће дјевојчица препознати звук и сама изаћи из скровишта.
Међу многобројним добровољцима била је и Кристал Купер, која је прешла око 130 километара како би се прикључила теренској потрази и остала на ногама све до два часа ујутру.
„Недјеља је за мене била изузетно емотивна. Тој малој дјевојчици била је потребна наша помоћ и као мајка сам све то проживљавала веома тешко. Имали смо осјећај да бисмо је изневјерили и напустили ако одемо кући. У свима нама прорадио је родитељски инстинкт“, испричала је Купер.
Ипак, сви напори завршили су се трагично. Тијело мале Сејлор пронађено је у понедјељак ујутру, око 9.45 часова по локалном времену, у каналу недалеко од мјеста гдје је посљедњи пут виђена.
Шерифова канцеларија округа Џорџтаун изразила је најдубље саучешће породици и захвалила свима који су учествовали у потрази током ноћи. На мјесту гдје је био стациониран кризни штаб грађани и спасиоци остављају цвијеће и играчке у знак сјећања на страдалу дјевојчицу. Званични узрок смрти Сејлор Хејс још увијек није објављен, а даља истрага утврдиће све околности ове несреће.
Само дан након што је извучено тијело несрећног дјетета, услиједио је шок за јавност. Родитељи дјевојчице, Џон Херб Хејс III (70) и Џордин Никол Хејс (31), ухапшени су у сусједној држави Тенеси. Како преносе амерички медији, обоје су оптужени за незаконито довођење дјетета у опасност и свјесно напуштање дјетета.
Убјеђивали су власти да Сејлор на себи има специјални уређај за праћење и апеловали да га лоцирају. Међутим, полиција је убрзо открила застрашујућу истину: наруквица за праћење је све вријеме била остављена у њиховој кући у Вирџинији. Сумња се и да су током истраге намјерно усмјеравали спасилачке екипе што даље од воде у којој је на крају пронађено њено тијело.
Истрага је открила детаље од којих се леди крв у жилама. Иако су родитељи одлично знали да Сејлор, због свог стања, има обичај да одлута, оставили су је поред ријеке без икаквог надзора. Још страшније – они су свјесно обмањивали полицију и спасиоце.
Локални шериф округа Џорџтаун, Картер Вивер, обратио се јавности снажном и емотивном поруком након хапшења родитеља.
„Родитељи и старатељи имају основну дужност да заштите дјецу која не могу да се бране сама. Сејлор је била рањиво петогодишње дијете које је зависило од одраслих. Заслужила је да буде безбједна. Заслужила је да буде заштићена. Ништа што урадимо не може да је врати, али можемо тражити правду за њу“, навео је шериф.
Очекује се да родитељи убрзо буду изручени Јужној Каролини, гдје ће се суочити са озбиљним оптужбама, док се чекају званични резултати обдукције који ће расвијетлити тачан узрок смрти несрећне дјевојчице.
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