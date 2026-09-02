Нетанјаху најавио наставак дејстава против Хамаса

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да је посјетио војне положаје и касарну Одбрамбених снага Израела /ИДФ/ близу "жуте линије" разграничења, и најавио наставак дејстава против Хамаса у том подручју.
"Овдје сам у Појасу Газе. /Бивши израелски министар без портфеља Бењамин/ Ганц је желио да се предамо и повучемо одавде - добро је што га нисам послушао. Данас контролишемо ову област и држимо ову линију", навео је Нетанјаху у видео-обраћању објављеном на "Иксу".
Он је нагласио да Газа више неће представљати пријетњу Израелу, те да ИДФ већ држи око 60 одсто тог подручја.
"Имамо још посла који треба да завршимо и завршићемо га. Остајемо овдје све док Хамас не буде разоружан и Газа демилитаризована", додао је израелски премијер, преноси Срна.
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