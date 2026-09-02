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Њемачка први пут тестирала балистичку ракету

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02.09.2026 16:36

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Њемачка први пут тестирала балистичку ракету

Њемачки Бундесвер је у ноћи између уторка и сриједе успјешно тестирао израелску балистичку ракету ЛОРА, саопштило је њемачко Министарство одбране.

Ракету производи израелска компанија ИАИ, а њен домет је до око 430 километара.

Тестирање је изведено у сјеверном дијелу Атлантског океана.

Уколико Берлин донесе одлуку да набави овај систем, ЛОРА би постала прва балистичка ракета у наоружању њемачких оружаних снага, преносе медији.

Инспектор њемачке морнарице, вицеадмирал Јан Кристијан Как, оцијенио је тест као успјешан и поручио да он, из перспективе заштите Њемачке и њених савезника, представља "ново поглавље" у области одвраћања и борбене готовости.

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Тагови :

Њемачка

балистичке ракете

Израел

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