Њемачка први пут тестирала балистичку ракету

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки Бундесвер је у ноћи између уторка и сриједе успјешно тестирао израелску балистичку ракету ЛОРА, саопштило је њемачко Министарство одбране.
Ракету производи израелска компанија ИАИ, а њен домет је до око 430 километара.
Тестирање је изведено у сјеверном дијелу Атлантског океана.
Уколико Берлин донесе одлуку да набави овај систем, ЛОРА би постала прва балистичка ракета у наоружању њемачких оружаних снага, преносе медији.
Инспектор њемачке морнарице, вицеадмирал Јан Кристијан Как, оцијенио је тест као успјешан и поручио да он, из перспективе заштите Њемачке и њених савезника, представља "ново поглавље" у области одвраћања и борбене готовости.
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