Путин: Тешка грешка Њемачке!

Аутор:АТВ редакција
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Путин о њемачком оптуживању Русије за напад на аеродрому у Лајпцигу, шеф Кремља каже да је то "тешка грешка" Берлина, Медведев помиње напад на воз који превози европске лидере у Кијев
Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да је њемачка одлука да напад дроновима у Лајпцигу припише Русији била "тешка грешка".
Гардијан наводи да је шеф Кремља покушао да доведе у питање доказе који стоје иза одлуке Берлина.
Наводи се да је Путин сугерисао и да Берлин криви Русију како би одвратио пажњу са сопствених унутрашњих проблема.
Бивши предсједник Дмитриј Медведев, који је сада заменик предсједавајућег Савјета безбједности Руске Федерације, напао је њемачку владу, оптужујући је за "неонацистичку, фанатично русофобну" политику и рекавши да Берлин "заслужују директан удар на сва њемачка постројења која производе војну опрему" за Украјину.
Наводи се да је у бијесној објави на Телеграм Медведев такође изгледа сугерисао да би воз који превози европске лидере у Кијев могао постати мета руских удара ако би Украјина испунила упозорења о затварању неба изнад Русије.
Њемачка је тестирала балистичку ракету домета 500 километара дан након што је Берлин јавно оптужио Русију за покушај саботаже и напада дроновима на теретне авионе на аеродрому у Лајпцигу.
Путин је "најавом државног тероризма" оцијенио изјаву украјинског предсједника Володимира Зеленског да ће руски ваздушни простор постати све опаснији због украјинских дронова и бити "де факто затворен".
Шеф Кремља је такође рекао да ће Русија одговорити ако напади доведу до трагедија у цивилном ваздухопловству.
(Гардијан)
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