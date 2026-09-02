Започиње нови топлотни талас, а онда пад температуре за 10 степени

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Почетак септембра доноси нови топлотни талас који би могао завршити наглим падом температуре која ће се спустити и за 10 степени.
Од сутра, 3. септембра, хидрометеоролошки завод најављује нови талас високих температура и активне метеоаларме.
За Републику Српску се предвиђа долазак високих температура које ће на врхунцу, што се очекује да буде субота, прелазити 35 степени. Ништа блаже неће бити ни у понедјељак када ће температура бити приближне суботи, док ће дани до наредне сриједе доноси температуру која ће се кретати од око 33 степена.
Дугорочне прогнозе сугеришу да ће нагла промјена бити забиљежена у четвртак, 10. септембра, када се очекује нагли пад температуре за 10 степени. Максимална би требало да износи 21 степен, а могуће су и падавине.
Подаци показују да је иза нас друго најтоплије љето у историји мјерења, одмах иза рекордног из 2024. године, док је сам август оборио све досадашње рекорде.
Друштво
Питање за милион долара: Када заиста стиже крај пакленим врућинама?
"Август за нама био је најтоплији мјесец откако се врше мјерења у Бањалуци икада. Никада нисмо имали онако високу средњу температуру нити толико веома топлих дана. Током цијелог августа имали смо чак 30 дана са температуром изнад 30 степени само један дан је измјерено 26 степени. Са температуром изнад 35 степени имали смо 19 дана, а чак четири дана температура је прелазила 40 степени. Овај топлотни талас се не прекида, започео је крајем јула, трајао цијели август и наставља се у септембру", каже за АТВ метеоролог Милица Ђорђевић.
На питање колико још дана у септембру можемо очекивати овакве тропске температуре, метеоролог одговара да је то "питање за милион долара".
"Прогнозе за период дужи од 10 до 15 дана нису толико поуздане, али у оквиру тог периода немамо у најави никакву значајнију промјену. До краја ове радне седмице максималне дневне температуре кретаће се од 27 до 33 степена, док ће на југу Херцеговине сваког дана бити изнад 35 степени. За викенд, а посебно у суботу, очекује нас нови пораст са температурама преко 35 степени у свим крајевима. Мало ниже дневне температуре, око 27 до 28 степени, могле би се јавити тек од сљедеће седмице, али то и даље није хладно вријеме", навела је она.
Хрватски хидрометеоролошки завод објавио је упозорење на нови топлотни талас. Према објављеним прогнозама, високе температуре највише ће погодити обалу, гдје је активан наранџасти и жути метеоаларм.
Уз високе температуре, за дио Јадрана сутра су на снази и жута упозорења због вјетра – у ноћним и јутарњим сатима подножје Велебита очекују се јаки удари буре, док ће послијеподне у средњој и јужној Далмацији дувати умјерен до јак сјеверозападни вјетар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
53 мин0
Друштво
1 ч1
Остали спортови
1 ч0
Хроника
1 ч0
Друштво
1 ч1
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч5
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
10
17
10
16
56
16
54
16
51
Тренутно на програму