Пешић: Физичко васпитање треба да буде сваки дан у школама

Аутор:АТВ редакција
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Прослављени кошаркашки тренер Светислав Пешић поручио је данас у Бањалуци да је улагање у младе и развој школског спорта од кључног значаја за будућност кошарке, али и сваког другог спорта.
На округлом столу "Школски спорт - значај физичке активности од 1. до 5. разреда основне школе" одржаном у сједишту Владе Републике Српске, Пешић је рекао да је база школски спорт, истичући да би настава физичког васпитања требало да буде свакодневна и у основним и у средњим школама.
Пешић је истакао да су осим дисциплине, од које сви профитирају, потребни и квалификовани тренери.
"Таленат јесте срећа, али врло брзо у окружењу може да настане и несрећа, ако се тај таленат не развија од родитеља, педагога, тренера ...", рекао је Пешић и додао да је улагање у младе кључно.
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Предсједник Међународне федерације за школски спорт Жељко Тансаковић рекао је да је школа темељ физичке активности и превентиве и да треба да буде мјесто здраве заједнице гдје ће млади стећи свијест да се баве неким видом физичке активности, прије свега због здравог животног стила.
Танасковић је рекао да млади треба да схвате колико је битна физичка активност за њихов развој и моторику, нагласивши да од првог до петог разреда дјеца не смију да буду оптерећен такмичарским притиском, односно резултатима.
"Млади у том добу треба да створе емоцију према спорту да виде да је спорт место где они треба да се осећају срећно и задовољно. Школски спорт је место где свако дете треба да добије подједнаку шансу и прилику", нагласио је Танасковић и додао да физичка активност спречава гојазност и деформитет кичме.
Танасковић је навео да се данас у клупском спорту прерано врши селекција, као и да сви треба да раде на афирмацији спорта, првенствено струка, а да искуства и знања људи попут тренера Пешића треба користити да би се вратили остваривању добрих резултата.
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Помоћник министра за спорт у Влади Републике Српске Данијела Ћапин рекла је да ће се са пројектом "Сигурни спортски кораци у школи", односно подјелом опреме у школама кренути од 14. септембра, за шта је обезбијеђено око 300.000 КМ.
"Од првог до петог разреда основне школе је најважнији период када дјеца треба да уђу у систем школског спорта да на неки начин заволе спорт. Неки од њих ће и остати у спорту, али јако је битно да развију особине које спорт носи са собом, а то су одговорност, дисциплина, заједништво и спортски дух", нагласила је Ћапинова.
Округли сто "Школски спорт - значај физичке активности од 1. до 5. разреда основне школе" је организован у склопу пројекта "Сигурни спортски кораци у школи" у оквиру којег је Министарство породице омладине и спорта обезбиједило опрему за наставу физичког за свих 187 основних школа од првог до петог разреда, као и за 96 средњих школа за наставу физичког, преноси Срна.
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