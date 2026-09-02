Војни хеликоптер принудно слетио на пут, ударио у дрвеће па завршио у јарку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руски војни хеликоптер Ми-8 принудно је срушио на острву Сахалину на руском Далеком истоку након неуспјешног покушаја слијетања на цесту.
Према информацијама Телеграм канала „Фајтер-бомбер“, повезаног с руским војним ваздухопловством, хеликоптер је морао хитно слетјети на цесту након што је у лету у потпуности остао без горива, због чега су му отказала оба мотора.
Покушај спуштања на асфалт није прошао глатко. Посада је током маневра елисама закачила оближња стабла уз цесту, након чега је летјелица скренула и завршила у јарку поред коловоза. Информације о стању посаде и евентуалним жртвама или повријеђенима засад нису објављене, пише „Индекс“.
In Russia, a military Mi-8 helicopter made a hard landing right on a highway— Visegrád 24 (@visegrad24) September 2, 2026
The helicopter was returning from a flight to organize early voting in hard-to-reach areas. On approach to the airfield, it began losing altitude sharply, and the pilot made an emergency landing. pic.twitter.com/LkPdhvkWDR
Ми-8 совјетски је двомоторни вишенамјенски хеликоптер развијен још шездесетих година прошлог вијека, који до данас држи статус најпроизвођенијег хеликоптера у историји ваздухопловства с више од 17.000 израђених примјерака у десетинама верзија.
Замишљен првенствено као транспортна летјелица за превоз до 24 војника или четири тоне терета, с временом је прилагођен за медицинску евакуацију, извиђање, гашење пожара, али и за борбену подршку додавањем носача за невођене ракете, митраљезе и противтенковске пројектиле.
Због своје робусности, једноставног одржавања и издржљивости у екстремним климатским условима, Ми-8 је постао основно незамјењиво средство војски и цивилних служби у више од 50 земаља свијета, укључујући руске ваздухопловне снаге које га масовно користе у многим ваздушним операцијама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
15
17
10
17
10
16
56
16
54
Тренутно на програму