"Увек неко дивљање и бахаћење, за њега је тамница": Проговориле комшије о породичном злочину код Шида

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Мјештани села код Шида у ком је син претукао па запалио оца шокирани незапамћеним злочином. О осумњиченом немају лијепе ријечи, тврде да је одувијек био проблематичан.
У селу Вишњићево код Шида је мушкарац Ј.Ђ. (43) претукао па запалио свог оца С.Ђ. (64) бензином током ноћи петка на суботу 29. августа након свађе због гласне музике. Осумњиченом Ј.Ђ. је одређен притвор до 30 дана због сумње да је починио кривично дјело Насиље у породици са смртним исходом, а мештани Вишњићева су у разговору за "Курир"
Он је свог оца претукао након чега га је полио бензином и запалио. Мушкарац је подлегао повредама на путу до болнице.
"Дуго година смо се дружили. То је био један фин и миран човјек.
Ни мрава не би згазио. Никад се ни са ким није свађао, увек је избјегавао конфликте, и никад ми се није жалио на сина.
А његов син... Кабадахија, ништа друго нисам очекивао од њега, него да дигне руку на оца.
Читав живот је био такав. Увијек неки инциденти и бахаћење.
Један комшија ми је причао да му је прије неких пет година претукао сина, и то исто свирепо као С. Уопште ме није изненадило да је ово све направио, таквог сам га и знао.
Још је и побјегао на жељезничку станицу, као да му није криво уопште. Мислио је да ће се сакрити и наставити живот.
Виђао сам га често како долази код сестре. Па ни то не може нормално да прође... увијек шкрипа гума, неко дивљање... Ма за њега је тамница.
Жао ми је јадног С, да овако сконча. Кажу да је то вече правио галаму са другарима, а да је кренуо да туче оца, када га је он питао да утиша музику.
Па што га ти другари нису спријечили да то почини? Па како је могао то да изведе пред њима.
Ако су остали ту током злочина, онда су и они саучесници. За Ј. сам чуо да је имао нека кривична дјела и да је био у затвору, али не знам због чега", кажу шокирани мјештани.
Да подсјетимо, током ноћи петка на суботу 29. августа је мушкарац Ј.Ђ. (43) претукао и запалио свог оца С.Ђ. (64) након свађе. Прво је напао свог оца након чега га је полио бензином и запалио.
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